محامي شيرين عبد الوهاب يحسم حقيقة إفلاسها
محامي شيرين عبد الوهاب يحسم حقيقة إفلاسها
فن

2025-12-11 | 03:31
محامي شيرين عبد الوهاب يحسم حقيقة إفلاسها
محامي شيرين عبد الوهاب يحسم حقيقة إفلاسها

نفى محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب صحة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل وبعض المنصات الإخبارية، والتي تزعم صدور قرار من محكمة الأسرة يمنع الفنانة من رؤية ابنتيها أو مرورها بأزمة مالية وصلت إلى حد الإفلاس خلال فترة علاجها. وأكد أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة" وتهدف إلى الإساءة للفنانة وتشويه صورتها أمام جمهورها.

قال ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي، إن ما يتم تداوله بشأن منع موكلته من رؤية ابنتيها غير صحيح مطلقًا، مضيفًا أن هذه الأخبار تندرج ضمن محاولات التشويه المتعمد واصطناع الأكاذيب للإساءة إلى الفنانة في فترة تتطلب الهدوء والدعم.

وأكد قنطوش أن مكتبه القانوني بدأ بالفعل بجمع وتوثيق كافة الأكاذيب التي تم تداولها مؤخرًا، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من شارك في نشر أو إعادة نشر هذه الشائعات دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.
حذّر محامي الفنانة من نشر أي أخبار تمس الحياة الشخصية للفنانة دون التأكد من صحتها، موضحًا أن القانون يجرّم نشر معلومات كاذبة أو تخص الحياة الخاصة لأي شخص دون دليل. كما دعا الصحفيين ورواد مواقع التواصل إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة قبل تداول مثل هذه الأخبار.

