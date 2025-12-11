علاقة سايمون كاول ولورين سيلفرمان تدخل مرحلة جديدة..فمتى موعد الزفاف

اللقاء الأول جمعهما في باربادوس خلال عطلة صيفية، حين كانت لورين لا تزال متزوجة من رجل الأعمال أندرو سيلفرمان. بقيت العلاقة بينهما ضمن حدود الصداقة حتى بدأت الشائعات حول ارتباطهما في 2012، قبل أن تتأكد رسمياً بحمل لورين بطفلهما الأول. وفي فبراير 2014، وُلد إريك في يوم عيد الحب، ليشكّل نقطة تحول أساسية في حياتهما العائلية.

الخطوبة التي أعلن عنها كاول في ليلة عيد الميلاد عام 2021 بدت خطوة باتجاه الاستقرار، لكنه وبعد مرور أربع سنوات ما زال يؤجل أي موعد رسمي للزفاف. سايمون أكد أكثر من مرة أن المراسم ستكون بسيطة ومفاجِئة، بينما صرّحت لورين في ديسمبر 2025 أن التخطيط لا يزال مفتوحًا، مضيفة أنها تفضّل احتفالًا غير تقليدي.

عودة لورين إلى الأضواء بدت واضحة مع ظهورها إلى جانب سايمون عند عرض برنامجه الجديد على نتفلكس في 10 ديسمبر. وفي منشور عبر “إنستغرام”، أشارت إلى أن مشاركتها في المشروع خاضعة لحدود خصوصيتها الشديدة، لكنها اعتبرتها خطوة عائلية مهمة، ووصفت التجربة بأنها “مرهبة ومليئة بالحماسة”.

لورين، المولودة في نيويورك عام 1977، تنتمي إلى عائلة تعمل في قطاع الأعمال، وانتقلت لاحقًا إلى ميامي حيث تابعت تعليمها قبل أن تستقر مع سايمون في لندن. وهي أم لابنين، آدم من زواجها الأول، وإريك من كاول، وقد تحدثت في مقابلة عام 2025 عن العلاقة المتينة التي تجمع الشقيقين رغم فارق العمر.

وفي نوفمبر الماضي، نشرت صورة عائلية نادرة من احتفال عيد الشكر، بينما حافظت باربادوس على مكانتها الرمزية في علاقتهما باعتبارها نقطة البداية ومكان إعلان الخطوبة. لورين احتفظت “سيلفرمان” بعد طلاقها احترامًا لابنها الأكبر، لكنها قدّمت نفسها لاحقًا باسم “لورين كاول”، معتبرة أن توحيد الاسم هو الخطوة الطبيعية لعائلة تعيش حياة مشتركة.

وبين حضور إعلامي متجدد وخطوات مستمرة نحو حفل زفاف غير محدد، يواصل تعزيز علاقتهما التي تثير اهتمام الجمهور منذ لحظة ولادتها على شاطئ باربادوس قبل أكثر من عشرين عامًا.