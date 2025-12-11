الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات
فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات
A-
A+

فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات

فن

2025-12-11 | 05:53
فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات

أعاد انتشار مقطع مصوّر يظهر الفنان المصري محمد صبحي وهو يوجّه حديثاً قاسياً لسائقه أمام الجمهور إشعال موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل، خصوصاً أن الواقعة جاءت مباشرة بعد خروجه من عرض مسرحيته ذات الرسالة الاجتماعية التي تدعو لاحترام الآخر وضبط السلوك. المقطع القصير، المصوَّر عند بوابة مسرح "مركز الهناجر للفنون" في دار الأوبرا المصرية عقب ختام مهرجان "آفاق مسرحية"، وثّق لحظة غضب واضحة من صبحي بعدما لم يجد سائقه في المكان المتفق عليه، ما دفعه لطلب مفاتيح السيارة بنبرة اعترض عليها كثيرون.

انتشار الفيديو أحدث ردود فعل متباينة؛ فبينما اعتبر بعض المستخدمين أن صبحي تجاوز حدّ اللياقة في مخاطبته لرجل في الستينيات من عمره، رأى آخرون أن الموقف قد يكون مرتبطاً بظرف طارئ أو إرباك سببه حشود المعجبين. وتحت هذه الضغوط، اكتفى الفنان بنشر تعليق عبر حسابه في "فيسبوك" وصفه البعض بـ"المبهم"، قال فيه: "رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إلا أنه يبقى مالحاً… البعض لا يتغيرون". العبارة فتحت الباب أمام تأويلات واسعة، إذ اعتبرها البعض تلميحاً دفاعياً، بينما فسّرها آخرون بأنها موجّهة لمنتقديه.

ومع تصاعد النقاش، ظهرت رواية جديدة على لسان الصحافية مروه متولي، التي نقلت توضيحاً من نجل السائق. الأخير أكد أن والده لم يتأخر عمداً، بل ترك السيارة للحظات لذهاب الحمّام، وعند عودته وجد الفنان يتحدث مع شقيقته التي يعمل لديها. وأوضح أن والده، البالغ 65 عاماً، نادراً ما يرافق صبحي في احتفالات رسمية، وبالتالي لم يكن هناك ترتيب دقيق للحظة خروج الفنان.

نجل السائق عبّر عن استيائه من موجة التنمر التي طالت والده عقب انتشار الفيديو، مشدداً على أن الرجل معروف بكرامته ولا يقبل الإهانة، مستشهداً بموقف سابق ترك فيه عملاً لأن طُلب منه القيام بمهام يراها غير لائقة. وأكد أن ما جرى كان سوء تفاهم لا أكثر، لكن تضخيمه على مواقع التواصل حوّله إلى قضية رأي عام.

وبين موقف صبحي الغامض ورواية عائلة السائق المفصلة، يستمر الجدل حول الواقعة باعتبارها نموذجاً جديداً للنقاش المتجدد حول حدود التعامل بين الفنانين والعاملين معهم، وكيف يمكن للّحظة العفوية أن تتحول إلى موجة تفاعل لا تهدأ.

اقرأ ايضا في فن

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟
10:30

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.

10:30

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه
09:36

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تشير إلى تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف نُسب إلى الفنان حسام حبيب، بحسب تقارير إعلامية متداولة. ونقل موقع "العاصمة" مضمون تقرير طبي يُظهر حجم الإصابات التي لحقت بشيرين، ما أثار صدمة واسعة بين الجمهور ودفع القضية إلى واجهة الاهتمام.

09:36

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تشير إلى تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف نُسب إلى الفنان حسام حبيب، بحسب تقارير إعلامية متداولة. ونقل موقع "العاصمة" مضمون تقرير طبي يُظهر حجم الإصابات التي لحقت بشيرين، ما أثار صدمة واسعة بين الجمهور ودفع القضية إلى واجهة الاهتمام.

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟
09:23

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.

09:23

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.

اخترنا لك
انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟
10:30
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه
09:36
سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟
09:23
نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع
09:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025