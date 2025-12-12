بيسان اسماعيل لم تتمالك نفسها بعد خسارة المنتخب السوري

هذه النتيجة خلّفت من الحزن بين الجمهور السوري وعدد من المشاهير الذين عبّروا عن تأثرهم بما جرى.

ومن بين المتفاعلين، الفنانة التي نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على ، عبّرت فيه عن دعمها وفخرها بأداء المنتخب السوري، قائلة إن اللاعبين قدّموا مباراة قوية ولم يقصّروا، معربة عن أملها في تعويض الخسارة في المباريات المقبلة.

إلا أنّ ما زاد من تأثر هو رد شقيقها الذي كان متواجدًا معها في الفيديو، حيث أشار إلى أن التعويض لن يكون ممكنًا، الأمر الذي انعكس حزنًا إضافيًا عليها وظهر بوضوح في تفاعلها مع الموقف.