الرئيس السيسي يوجه بعلاج عبلة كامل و كبار الفنانين المصريين

جّه برعاية كبار الفنانين وتكفّل الدولة بعلاجهم، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم في إثراء الوجدان المصري والعربي.



وجاءت توجيهات السيسي بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، فيما عبّرت المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن تقديرها العميق لهذه الخطوة.



أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أكدت فيه شكرها وامتنانها للرئيس السيسي، مشيرة إلى أن رعايته لكبار الفنانين تعكس تقديره لقيمة الفن ودوره في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية .



وأكد البيان أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، حريصة على الوفاء لمبدعيها ممن أسهموا في إسعاد الجمهور وصناعة وجدان الشعب على مدار عقود طويلة.



وضمّت قائمة الفنانين الذين وجّهت الدولة بعلاجهم على نفقتها كلًا من: نجوى فؤاد، عبلة كامل، ضياء الميرغني، مشرف، جميلة عزيز، فؤاد سليم.



وتستعد الجهات المختصة للبدء في تطبيق الخطة العلاجية المقررة لكل فنان، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.