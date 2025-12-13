أحمد السقا يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة

وجّه النجم المصري السقا رسالة دعم مؤثرة إلى لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول صلاح، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، عبّر فيه عن ثقته الكاملة بقدرة «الملك المصري» على تجاوز أزمته مع ناديه الإنجليزي. وأشاد السقا بمكانة صلاح، معتبرًا إياه أحد أبرز رموز الرياضة ، ومؤكدًا أن ما يمرّ به لن يمسّ مكانته لدى الجمهور.

وقال السقا موجّهًا حديثه لصلاح: «يا جبل ما يهزك ريح»، في إشارة إلى صلابته وقدرته على تخطي الضغوط والتحديات. كما أشار إلى الآمال الكبيرة التي يعلّقها الجمهور المصري على صلاح في الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى حلم التأهل إلى وتحقيق نتائج تليق بمسيرته الاستثنائية. ولم يقتصر الدعم على السقا، إذ تفاعل عدد من نجوم الفن مع الأزمة؛ فكتب رمضان تعليقًا لافتًا عبر «إنستغرام»: «اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح»، فيما شاركت زينة صورة قديمة تجمعها بصلاح وعلّقت: «بنحبك يا ملك مصر»، وأعلنت إلغاء متابعتها لنادي ليفربول اعتراضًا على طريقة التعامل معه. كذلك كتب حاتم عبر «فيسبوك»: «الأساطير لا تسقط أبدًا.. الملك المصري»، بينما نشر محمد إمام صورة لصلاح وعلّق: «بحبك جدًا وبفتخر بيك في كل مكان.. ربنا يوفقك دايمًا».

