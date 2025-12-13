الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحمد السقا يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة
أحمد السقا يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة
A-
A+

أحمد السقا يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة

فن

2025-12-13 | 03:58
أحمد السقا يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحمد السقا يدعم محمد صلاح برسالة مؤثرة

وجّه النجم المصري أحمد السقا رسالة دعم مؤثرة إلى لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، عبّر فيه عن ثقته الكاملة بقدرة «الملك المصري» على تجاوز أزمته الأخيرة مع ناديه الإنجليزي. وأشاد السقا بمكانة صلاح، معتبرًا إياه أحد أبرز رموز الرياضة العربية، ومؤكدًا أن ما يمرّ به لن يمسّ مكانته لدى الجمهور.

وقال السقا موجّهًا حديثه لصلاح: «يا جبل ما يهزك ريح»، في إشارة إلى صلابته وقدرته على تخطي الضغوط والتحديات. كما أشار إلى الآمال الكبيرة التي يعلّقها الجمهور المصري على صلاح في الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى حلم التأهل إلى كأس العالم وتحقيق نتائج تليق بمسيرته الاستثنائية. ولم يقتصر الدعم على السقا، إذ تفاعل عدد من نجوم الفن مع الأزمة؛ فكتب محمد رمضان تعليقًا لافتًا عبر «إنستغرام»: «اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح»، فيما شاركت زينة صورة قديمة تجمعها بصلاح وعلّقت: «بنحبك يا ملك مصر»، وأعلنت إلغاء متابعتها لنادي ليفربول اعتراضًا على طريقة التعامل معه. كذلك كتب أحمد حاتم عبر «فيسبوك»: «الأساطير لا تسقط أبدًا.. الملك المصري»، بينما نشر محمد إمام صورة لصلاح وعلّق: «بحبك جدًا وبفتخر بيك في كل مكان.. ربنا يوفقك دايمًا».
وصف يوتيوب: رسالة دعم قوية من أحمد السقا إلى محمد صلاح وسط أزمته مع ليفربول… ونجوم الفن يلتفون حول «الملك المصري».

اقرأ ايضا في فن

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء
06:29

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

06:29

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض
04:20

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

04:20

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
04:05

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.

04:05

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.

اخترنا لك
دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء
06:29
حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض
04:20
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
04:05
وفاء موصللي تكشف حقيقة خيانة زوجها لها أثناء حملها
04:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025