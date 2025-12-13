محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته وسط أجواء مميزة

وشهد الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم نيرمين الفقي، صبري ، زكي، وغيرهم، الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية في أجواء غلبت عليها البهجة والفرح.ويُذكر أن هنيدي كان قد بعقد قران ابنته فريدة في 28 نوفمبر الماضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، بعد عام على خطبتها، وانتشرت حينها مقاطع فيديو مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيها هنيدي وهو يحتضن ابنته قائلاً: “أحلى حضن”، ما لامس مشاعر الجمهور وتسبب بتفاعل واسع.