دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

