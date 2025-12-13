دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

View this post on Instagram
تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.
في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.
علّقت الممثلة السورية وفاء موصللي على تصريح سابق لها أثار جدلًا واسعًا، كانت قد كشفت فيه أن زوجها ارتبط بعلاقة مع امرأة أخرى أثناء حملها في شهرها الخامس، موضحة أنها لم تعتبر ما جرى خيانة، لأن الأمر كان نابعًا عن مشاعر حب وليس عن نية إيذاء.