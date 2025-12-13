حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

عرض هذا المنشور على Instagram
فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.
في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.
علّقت الممثلة السورية وفاء موصللي على تصريح سابق لها أثار جدلًا واسعًا، كانت قد كشفت فيه أن زوجها ارتبط بعلاقة مع امرأة أخرى أثناء حملها في شهرها الخامس، موضحة أنها لم تعتبر ما جرى خيانة، لأن الأمر كان نابعًا عن مشاعر حب وليس عن نية إيذاء.