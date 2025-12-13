حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب رحمة التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

