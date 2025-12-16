نيكولا معوض يستقبل مولوده الجديد بكلمات مؤثرة

الفنان اللبناني نيكولا معوّض بوصول مولوده الجديد «أودم» من زوجته مادلين، في لحظة عائلية مؤثرة شكّلت فصلًا جديدًا في حياته.

وشارك معوّض متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» رسالة مليئة بالحب والدعاء، وجّهها إلى نجله وطفلته الكبرى «سيان»، معبّرًا عن امتنانه للنعم التي أنعم بها عليه. وكتب: «ليباركك ويحفظك، ويُشرق بوجهه عليك، ويمنحك نعمته، ويغمرك بالسلام. هذه صلاتي من أجلك ومن أجل شقيقتك ووالدتك الجميلة يا ابني».

ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، الذين انهالوا بالتهاني والدعوات للعائلة. ويُذكر أن نيقولا معوّض رُزق بمولودته الأولى «سيان» عام 2022، في ذكرى مؤثرة تزامنت مع مرور عشر سنوات على وفاة والدته. وعلى الصعيد الفني، يواصل معوّض حضوره اللافت عبر مسلسل «سلمى»، حيث حصد دوره «جلال» اهتمامًا واسعًا، خصوصًا في مشاهد اكتشافه بقاء زوجته وولديه على قيد الحياة.