نيكولا معوض يستقبل مولوده الجديد بكلمات مؤثرة

2025-12-16 | 04:16
احتفل الفنان اللبناني نيكولا معوّض بوصول مولوده الجديد «أودم» من زوجته مادلين، في لحظة عائلية مؤثرة شكّلت فصلًا جديدًا في حياته.

وشارك معوّض متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» رسالة مليئة بالحب والدعاء، وجّهها إلى نجله وطفلته الكبرى «سيان»، معبّرًا عن امتنانه للنعم التي أنعم الله بها عليه. وكتب: «ليباركك الرب ويحفظك، ويُشرق بوجهه عليك، ويمنحك نعمته، ويغمرك بالسلام. هذه صلاتي من أجلك ومن أجل شقيقتك ووالدتك الجميلة يا ابني».
ولاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، الذين انهالوا بالتهاني والدعوات للعائلة. ويُذكر أن نيقولا معوّض رُزق بمولودته الأولى «سيان» عام 2022، في ذكرى مؤثرة تزامنت مع مرور عشر سنوات على وفاة والدته. وعلى الصعيد الفني، يواصل معوّض حضوره اللافت عبر مسلسل «سلمى»، حيث حصد دوره «جلال» اهتمامًا واسعًا، خصوصًا في مشاهد اكتشافه بقاء زوجته وولديه على قيد الحياة.

نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد
07:20

نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد

تنطلق الحلقة الأولى من برنامج "Neshan X"، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حوار مباشر وصريح تتناول خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية وتفاصيل من حياتها الشخصية، في لقاء يتسم بالجرأة والوضوح.

لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي

غاب الفنان المصري عادل إمام، أمس الإثنين، عن حضور تشييع جثمان شقيقته الصغرى إيمان إمام، بسبب حالته الصحية وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.

كشف أسباب جديدة لإرجاء محاكمة فضل شاكر.. والمحامي يعترف: "لا غطاء سياسي"
كشف أسباب جديدة لإرجاء محاكمة فضل شاكر.. والمحامي يعترف: "لا غطاء سياسي"

بعد إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر، أوضح المحامي أشرف الموسوي أن المسار القانوني للقضية يُعد «شبه معقّد» من ناحية الإجراءات، مشيرًا إلى وجود عوائق إجرائية، أبرزها عدم اكتمال التبليغات في معظم الدعاوى، ما ينعكس بطئًا في سير المحاكمة.

