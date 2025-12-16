كشف أسباب جديدة لإرجاء محاكمة فضل شاكر.. والمحامي يعترف: "لا غطاء سياسي"

بعد إرجاء محاكمة الفنان ، أوضح المحامي أن المسار القانوني للقضية يُعد «شبه معقّد» من ناحية الإجراءات، مشيرًا إلى وجود عوائق إجرائية، أبرزها عدم اكتمال التبليغات في معظم الدعاوى، ما ينعكس بطئًا في سير المحاكمة.

وأكد أن هذا البطء بحد ذاته ينفي بشكل قاطع ما يُتداول عن وجود غطاء سياسي داخلي أو خارجي لملف شاكر، معتبرًا أن الحديث عن «سقوف لبنانية أو عربية» ترعى قضيته القضائية غير صحيح على الإطلاق. وفي تعليقه على قرار السابق بتأجيل المحاكمة إلى الثالث من شباط المقبل، بناءً على طلب من محاميته أماندا مبارك، شدد الموسوي على أنه لا يحق لأي طرف التعقيب على خصوصية مسار المحاكمة، كون هذا الأمر يعود حصريًا إلى فريق الدفاع. وختم الموسوي بالإشارة إلى أن التوقعات المرتبطة بجلسة شباط 2026 لا تزال غير واضحة، لافتًا إلى أن مسار القضية برمته يبقى رهن اكتمال الخصومة القانونية وتحديد المدعين الذين أسقطوا دعاواهم.