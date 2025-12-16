لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي

غاب الفنان المصري ، أمس الإثنين، عن حضور تشييع جثمان شقيقته الصغرى إمام، بسبب حالته الصحية وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.

وكشفت مصادر مقرّبة من العائلة لموقع «إرم نيوز» أن إمام يعاني من مشكلات صحية مرتبطة بتقدّم العمر، من بينها ، ما يجعله غير على التواجد في مثل هذه المناسبات. وأضافت المصادر أن لم يتم إبلاغه حتى الآن بوفاة شقيقته، بناءً على توجيهات من نجله المخرج ، في ظل وضعه الصحي الراهن، فيما حرص أفراد العائلة على مؤازرة نجل شقيقته الفنان . وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحلة إمام في بمدينة الشيخ بمحافظة ، بحضور عدد محدود من نجوم الفن وأفراد العائلة.