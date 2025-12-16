الأخبار
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي

2025-12-16 | 06:27
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي

غاب الفنان المصري عادل إمام، أمس الإثنين، عن حضور تشييع جثمان شقيقته الصغرى إيمان إمام، بسبب حالته الصحية وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة الجنازة.

وكشفت مصادر مقرّبة من العائلة لموقع «إرم نيوز» أن إمام يعاني من مشكلات صحية مرتبطة بتقدّم العمر، من بينها مرض الزهايمر، ما يجعله غير قادر على التواجد في مثل هذه المناسبات. وأضافت المصادر أن عادل إمام لم يتم إبلاغه حتى الآن بوفاة شقيقته، بناءً على توجيهات من نجله المخرج رامي إمام، في ظل وضعه الصحي الراهن، فيما حرص أفراد العائلة على مؤازرة نجل شقيقته الفنان عمر مصطفى متولي. وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحلة إيمان إمام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بحضور عدد محدود من نجوم الفن وأفراد العائلة.

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
15:05

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والصريحة التي سرعان ما تصدّرت المشهد الإعلامي وتفاعل معها الجمهور على نطاق واسع فور عرض الحلقة.

15:05

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والصريحة التي سرعان ما تصدّرت المشهد الإعلامي وتفاعل معها الجمهور على نطاق واسع فور عرض الحلقة.

نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"
14:54

نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والإنسانية التي سرعان ما تصدّرت اهتمام الجمهور وتداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة.

14:54

نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والإنسانية التي سرعان ما تصدّرت اهتمام الجمهور وتداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة.

نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن
12:13

نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت بعنوان "Nadine X Nishan"، حملت العديد من التصريحات الجريئة والمفاجئة، وتصدّر اهتمام الجمهور فور عرض الحلقة.

12:13

نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت بعنوان "Nadine X Nishan"، حملت العديد من التصريحات الجريئة والمفاجئة، وتصدّر اهتمام الجمهور فور عرض الحلقة.

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
15:05
نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"
14:54
نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن
12:13
نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد
07:20

