لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والصريحة التي سرعان ما تصدّرت المشهد الإعلامي وتفاعل معها الجمهور على نطاق واسع فور عرض الحلقة.
