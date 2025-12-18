تأييد حبس محمد رمضان وأول تعليق له غير متوقع

رفضت محكمة مستأنف جنح الدقي في مصر، الأربعاء، الاستئناف المقدّم من الفنان رمضان على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، على خلفية نشر أغنية عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق. وتغيّب محمد رمضان عن حضور الجلسة، فيما مثّله محاميه قانونيًا.



وبحسب وسائل إعلام ، لا يزال أمام رمضان خيار قانوني أخير يتمثّل بتقديم «معارضة استئنافية»، شرط حضوره شخصيًا أمام المحكمة.



في المقابل، أوضح رمضان أن آخر المتداولة تتعلّق بأغنية حصلت على تصريح من الرقابة، مؤكدًا أنه ليس كاتب كلماتها، ومع ذلك صدر بحقه حكم بالحبس مع وقف التنفيذ، مشيرًا إلى أن بعض التغطيات الصحفية أغفلت توضيح مسألة وقف التنفيذ.



وأشار رمضان إلى أن تداول الحبس يؤثر سلبًا على نشاطه الفني، كاشفًا أنه تلقى اتصالًا من إدارة حفله الغنائي المرتقب في الأميركية، والمقرر في 17 كانون الثاني/يناير المقبل، للاستفسار عن صحة الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن الحكم مع وقف التنفيذ ولن يؤثر على إقامة الحفل في موعده.



وكتب رمضان في منشور عبر حساباته الرسمية على : “أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه التي تتداولها المحاكم والصحافة منذ أكثر من سبع سنوات متواصلة، ولا يكاد يمر شهر من دون صدور أحكام بالحبس ضدي، وصلت حتى إلى ابني الطفل.”



وختم رمضان بالتأكيد على تمسّكه بوطنه، قائلاً: “ملحوظة: سأظل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد. ثقة في ، نجاح متصاعد مستمر”.