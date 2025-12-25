حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

علّقت الفنانة على واقعة الصور المتداولة للفنانة ، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.



وفي رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ، أكدت مطاوع أن الجانب المضيء الوحيد في هذه الواقعة يتمثل في حجم الدعم والتضامن الذي حظيت به ريهام من جمهورها وزملائها، معتبرة أن هذا الالتفاف الإنساني شكّل ردًا واضحًا على السلوكيات المسيئة وحملات السخرية والتنمر.





وشددت على أن استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات دون ضوابط أو مسؤولية أخلاقية حوّل بعض الفعاليات الفنية إلى مساحات لانتهاك الخصوصية، داعية إلى مراجعة شاملة لكيفية التعامل مع الفنانين داخل هذه المناسبات، ووضع معايير تحمي كرامتهم.

وأشارت إلى أن انتشار الصور دون إذن أصحابها يعكس خللًا في الوعي المجتمعي بقيمة الخصوصية، مؤكدة أن الفن لا يعني إباحة الحياة الشخصية أو تحويل اللحظات الخاصة إلى مادة للتداول والتشهير.

وتأتي تصريحات مطاوع بالتزامن مع تحرك رسمي من ، التي أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن تصوير دون علمها، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة حازمة ضد أي تجاوز يمس كرامة الفنانين وحقوقهم.