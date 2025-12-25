الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
A-
A+

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

فن

2025-12-25 | 08:31
حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أكدت مطاوع أن الجانب المضيء الوحيد في هذه الواقعة يتمثل في حجم الدعم والتضامن الذي حظيت به ريهام من جمهورها وزملائها، معتبرة أن هذا الالتفاف الإنساني شكّل ردًا واضحًا على السلوكيات المسيئة وحملات السخرية والتنمر.


وشددت حنان مطاوع على أن استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات دون ضوابط أو مسؤولية أخلاقية حوّل بعض الفعاليات الفنية إلى مساحات لانتهاك الخصوصية، داعية إلى مراجعة شاملة لكيفية التعامل مع الفنانين داخل هذه المناسبات، ووضع معايير تحمي كرامتهم.
وأشارت إلى أن انتشار الصور دون إذن أصحابها يعكس خللًا في الوعي المجتمعي بقيمة الخصوصية، مؤكدة أن الفن لا يعني إباحة الحياة الشخصية أو تحويل اللحظات الخاصة إلى مادة للتداول والتشهير.
وتأتي تصريحات مطاوع بالتزامن مع تحرك رسمي من نقابة المهن التمثيلية، التي أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن تصوير ريهام عبد الغفور دون علمها، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة حازمة ضد أي تجاوز يمس كرامة الفنانين وحقوقهم.

اقرأ ايضا في فن

رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد طلاق عمرو اديب
11:21

رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد طلاق عمرو اديب

لا يزال اسم الإعلامي عمرو أديب يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، من دون صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي الخبر حتى اللحظة.

11:21

رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد طلاق عمرو اديب

لا يزال اسم الإعلامي عمرو أديب يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، من دون صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي الخبر حتى اللحظة.

عمرو أديب ولميس الحديدي ينفصلان بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا
09:53

عمرو أديب ولميس الحديدي ينفصلان بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا

أنهى الإعلامي المصري عمرو أديب زواجه من الإعلامية لميس الحديدي بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر وأقوى الثنائيات الإعلامية في مصر والعالم العربي، سواء على مستوى الحضور المهني أو الحياة الأسرية.

09:53

عمرو أديب ولميس الحديدي ينفصلان بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا

أنهى الإعلامي المصري عمرو أديب زواجه من الإعلامية لميس الحديدي بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر وأقوى الثنائيات الإعلامية في مصر والعالم العربي، سواء على مستوى الحضور المهني أو الحياة الأسرية.

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
09:10

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

09:10

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

اخترنا لك
رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد طلاق عمرو اديب
11:21
عمرو أديب ولميس الحديدي ينفصلان بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا
09:53
شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
09:10
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي
07:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025