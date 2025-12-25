عمرو أديب ولميس الحديدي ينفصلان بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا

أنهى الإعلامي زواجه من الإعلامية بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر وأقوى الإعلامية في مصر والعالم ، سواء على مستوى الحضور المهني أو الحياة الأسرية.

تعود بداية الزواج إلى أواخر عام 1999، في مرحلة كان فيها قد رسّخ اسمه كأحد أبرز مقدمي البرامج الحوارية وأكثرهم تأثيرًا، بينما كانت في صعود متسارع كصحفية ثم إعلامية فرضت حضورها عبر الصحافة المكتوبة قبل أن تنتقل بقوة إلى الشاشة. وعلى مدار السنوات، حافظ الطرفان على حضور مهني مستقل، مع التقاء اسميهما دائمًا كنموذج لزواج جمع بين النجاح الإعلامي والظهور العام المتوازن، بعيدًا نسبيًا عن الضجيج. وحتى اللحظة، لم تصدر تصريحات رسمية تفصيلية من الطرفين حول أسباب الانفصال، فيما اكتفى المتابعون باسترجاع محطات مشتركة شكّلت جزءًا من ذاكرة الإعلام المصري خلال ربع قرن.