الهام الفضالة برسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر: كبر في عيني عشرين سنة

عبّرت الفنانة عن امتنانها الكبير لزوجها ، موجّهة له رسالة مؤثرة بلسانها، كشفت فيها جانبًا إنسانيًا من حياته العائلية، وقالت إن ملامحه تغيّرت حتى باتت تمزح معه وتشبّهه ببابا نويل بسبب لحيته البيضاء، مؤكدة أنها كانت تطلب منه حلاقتها فيرد عليها مازحًا بأنه لن يفعل ذلك قبل أن تتجاوز محنتها.

