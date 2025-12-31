الهام الفضالة برسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر: كبر في عيني عشرين سنة

أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن تولّي الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب.
غيب الموت الممثل الأمريكي إيزيا ويتلوك جونيور عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لم تدم طويلًا، حيث وُجد متوفيًا في منزله بمدينة نيويورك، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة وأثرًا واضحًا في التلفزيون والسينما الأمريكية.
في أجواء احتفالية مميّزة، يترقّب المشاهدون الليلة سهرة رأس سنة استثنائية على شاشة الجديد مع أروى، حيث تسستضيف نخبة من النجوم هم الشامي ونادر الأتات وسعد رمضان وشيراز.