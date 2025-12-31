الشامي ونادر الاتات وسعد رمضان وشيراز وغيرهم من النجوم بسهرة رأس السنة الليلة على الجديد

View this post on Instagram
أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن تولّي الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب.
غيب الموت الممثل الأمريكي إيزيا ويتلوك جونيور عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لم تدم طويلًا، حيث وُجد متوفيًا في منزله بمدينة نيويورك، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة وأثرًا واضحًا في التلفزيون والسينما الأمريكية.
عبّرت الفنانة إلهام الفضالة عن امتنانها الكبير لزوجها شهاب، موجّهة له رسالة مؤثرة بلسانها، كشفت فيها جانبًا إنسانيًا من حياته العائلية، وقالت إن ملامحه تغيّرت مع مرور الوقت حتى باتت تمزح معه وتشبّهه ببابا نويل بسبب لحيته البيضاء، مؤكدة أنها كانت تطلب منه حلاقتها فيرد عليها مازحًا بأنه لن يفعل ذلك قبل أن تتجاوز محنتها.