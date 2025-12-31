الشامي ونادر الاتات وسعد رمضان وشيراز وغيرهم من النجوم بسهرة رأس السنة الليلة على الجديد

في أجواء احتفالية مميّزة، يترقّب المشاهدون الليلة سهرة رأس سنة استثنائية على شاشة الجديد مع أروى، حيث تسستضيف نخبة من النجوم هم ونادر الأتات وسعد وشيراز.

