تطابق أقوال فضل شاكر وأحمد الأسير أمام محكمة الجنايات

وفي ما يخصّ قضيّة محاولة قتل المسؤول في «سرايا المقاومة» هلال حمود
، نفى شاكر الاتهام الموجّه إليه، فيما قدّمت محاميته مستندًا رسميًا يُظهر إسقاط الدعوى المقدّمة من حمود في هذا الملف.
واعتبر شاكر أنّ هذه القضيّة استُخدمت لتشويه صورته على خلفيّة مواقفه السياسيّة من النظام السوري، مشيرًا إلى أنّه تعرّض لمحاولات ابتزاز مالي
، وأنّه اضطرّ إلى دفع مبلغ مالي لتسوية الأمر.
وفي ختام الجلسة، قرّرت المحكمة تأجيلها إلى السادس من شباط المقبل، على أن يتمّ استدعاء هلال حمود للاستماع إلى إفادته، علمًا أنّ وضعه الصحي يوصف بالدقيق.