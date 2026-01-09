تطابق أقوال فضل شاكر وأحمد الأسير أمام محكمة الجنايات

عُلِمَ أنّ جلسة استجواب الفنان ، التي عُقدت في في برئاسة القاضي بلال ضناوي، سجّلت تطابقًا في الأقوال بينه وبين ، وذلك خلال المواجهة المباشرة التي جرت بين الطرفين، ولا سيّما في ما يتعلّق بنفي أيّ تمويل أو تسليح من جانب شاكر لمجموعة .

