أماندا سيفريد: أتعايش مع الوسواس القهري بالعلاج الدوائي منذ 20 عاماً

كشفت العالمية أماندا سيفريد عن تفاصيل رحلتها الطويلة مع "اضطراب الوسواس القهري"، مؤكدة أنها لا تزال تلتزم بالعلاج الدوائي يومياً منذ تشخيص حالتها وهي في التاسعة عشرة من عمرها. وأوضحت سيفريد، التي تبلغ الآن 40 عاماً، أن اكتشافها للمرض بدأ خلال تصوير مسلسل "Big Love"، حيث خضعت حينها لفحوصات دماغية شاملة بدعم من والدتها.

وأشارت إلى أن هذا الاضطراب أثر بشكل مباشر على قراراتها وأسلوب حياتها، حيث دفعها بعيداً عن النوادي الليلية وأكدت أماندا أن نظرتها للمرض تغيرت مع التقدم في العمر، حيث أصبحت الوساوس أقل حدة مع زيادة وعيها بطبيعة حالتها، مشيرة إلى أنها تتناول الآن جرعات منخفضة من العلاج للحفاظ على استقرارها النفسي.