نور علي: الكوميديا تخيفني.. وهذه أمنياتي الثلاث لعام 2026

تحدثت الفنانة بكل عفوية عن مسيرتها الفنية، كاشفةً عن قلقها الدائم من الأدوار الكوميدية رغم الإشادات الواسعة التي نالتها، خاصة في مسلسل "لعبة الحب" الذي تعتبره نقطة تحول. وأكدت نور أن الدراما الاجتماعية تظل هي الأقرب لقلبها، مشيرةً إلى أنها لا تشعر بالندم على أي عمل قدمته، بل ترى في كل شخصية تجربة تعليمية فريدة.

وعن خططها المستقبلية، أعربت نور عن حبها الكبير لمصر ورغبتها في دخول ساحتها الفنية، موضحةً أن هذه الخطوة تتطلب منها وقتاً كافياً لإتقان اللهجة ، وذلك بعد الأجواء الإيجابية التي عاشتها في مهرجان السينمائي الدولي 2025.