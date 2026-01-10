السيدة فيروز تودّع هلي الرحباني إلى مثواه الأخير في بكفيا

ودّعت السيدة فيروز بعد ظهر السبت نجلها هلي إلى مثواه الأخير، في جنازة اتّسمت بالهدوء والرهبة، وبدا طابعها أقرب إلى صلاةٍ جماعية على حزنٍ لبناني عميق. عند الساعة الثالثة بعد الظهر، أُقيمت الصلاة لراحة نفس الراحل في كنيسة رقاد السيدة، حيث وصل جثمانه في وقتٍ سابق، وبدأ توافد المعزّين من شخصيات سياسية وفنية واجتماعية، إلى جانب محبّي العائلة الرحبانية.

