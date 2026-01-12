ترقب واسع بعد الكشف الأول عن ملامح دور كاريس بشار في بسبعة أرواح

ويأتي هذا الكشف ليزيد منسوب الحماس والترقّب لدى الجمهور، لا سيما أن كاريس بشار تُعد من أبرز نجمات الدراما والعربية، وتراهن في هذا العمل على شخصية ومختلفة، تحمل أبعادًا درامية وإنسانية عميقة، يُتوقع أن تشكّل محورًا أساسيًا في تطور أحداث المسلسل.

مسلسل بسبعة أرواح هو من إنتاج شركة الصبّاح، ويُعرض خلال شهر رمضان المبارك 2026، ضمن خريطة درامية ضخمة تراهن عليها في الموسم الرمضاني المقبل.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن شخصية كاريس بشار في المسلسل تحمل طابعًا مركبًا ومشحونًا بالتحديات، ما يمنحها مساحة للأداء التمثيلي، ويضع العمل في دائرة الاهتمام المبكر قبل انطلاق الموسم الرمضاني.

ويُصنّف بسبعة أرواح كأحد أبرز رهانات رمضان 2026، في ظل تكتم صنّاعه على تفاصيل القصة وبقية الأدوار، الأمر الذي يرفع مستوى الفضول ويجعل من كل كشف جديد مادة متابعة واسعة لدى جمهور الدراما .