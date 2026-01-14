أحمد فهمي يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب: مش هتتكرر

وجّه الفنان المصري فهمي رسالة مؤثرة لمواطنته شيرين عبد الوهاب، في ظل المحنة الصحية التي تمر بها هذه الفترة، شدد خلالها على كونها لن تتكرر في تاريخ الفن مرة أخرى، متمنيًا لها السلامةـ وأن تعود لـ"تكسر الدنيا".

وفي التفاصيل حلَّ الفنان المصري ضيفًا على برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ طلبت منه رسالة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، بالتزامن مع تداول الكثير من الأنباء عن حالتها الصحية غير المستقرة، واختفائها خلال الفترة الماضية.

وبدأ فهمي، رسالته المؤثرة التي وجهها لزميلته، بالتعبير عن مدى حبه وتقديره لها، قائلًا: شيرين عارفة أني بحبها قد إيه، ومش أنا بس ده كله، وربنا يقومها من الوعكة اللي هي فيها بالسلامة.



وتابع: من وجهة نظري، في ناس عمرها ما هتتكرر، زي أم كلثوم مش هتكرر مهما جه مليون صوت شبهها، وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وسيد درويش ومحمد منير وعمرو ، كلهم مش هيتكرروا، وكمان شيرين عبدالوهاب مش هتتكرر.



واختتم فهمي رسالته: كل الشعوب عايزة شيرين ترجع وبتدعمها، بس لازم هي تبقى عايزة ده، وأتمنى ترجع بألف وتكسر الدنيا كالعادة.

