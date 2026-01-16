حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"

خرج الفنان ، عن صمته في أول تعليق له بعد صدور حكم قضائي لصالحه ضد إحدى المتابعات بتهمة التشهير به "فيسبوك".

وأعلن نور أن قضت بحبس المتهمة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بعد ثبوت تورطها في الإساءة إليه ونشر ليس لها أساس من الصحة.

ووجه رسالة حازمة لجمهوره عبر حسابه الشخصي، حثهم فيها على عدم السكوت عن أي تجاوز أو تعليق مسيء يتعرضون له، مؤكداً أنه اتجه فور إلى مباحث الإنترنت التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع .

وأوضح نور أن الحكم تم تنفيذه بالفعل بعد إلقاء القبض على المتهمة، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر للقضاء المصري والجهات المعنية على حماية حقوق المواطنين، ومشدداً على ضرورة اللجوء للقانون لردع أي شخص يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين