حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: &quot;لا تتنازلوا عن حقكم&quot;
حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"
A-
A+

حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"

فن

2026-01-16 | 03:47
حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"

خرج الفنان محمد نور، عن صمته في أول تعليق له بعد صدور حكم قضائي لصالحه ضد إحدى المتابعات بتهمة التشهير به عبر موقع "فيسبوك".

وأعلن نور أن المحكمة الاقتصادية قضت بحبس المتهمة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بعد ثبوت تورطها في الإساءة إليه ونشر أخبار ليس لها أساس من الصحة.
ووجه محمد نور رسالة حازمة لجمهوره عبر حسابه الشخصي، حثهم فيها على عدم السكوت عن أي تجاوز أو تعليق مسيء يتعرضون له، مؤكداً أنه اتجه فور إلى مباحث الإنترنت التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة.
 
وأوضح نور أن الحكم تم تنفيذه بالفعل بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر للقضاء المصري والجهات المعنية على حماية حقوق المواطنين، ومشدداً على ضرورة اللجوء للقانون لردع أي شخص يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين

اقرأ ايضا في فن

تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته
04:24

تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته

وجّه الفنان المصري تامر حسني رسالة دعم مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفله الضخم بمهرجان "شتاء مدينتي".

04:24

تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته

وجّه الفنان المصري تامر حسني رسالة دعم مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفله الضخم بمهرجان "شتاء مدينتي".

محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي
04:01

محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وجّه من خلاله رسالة غريبة للجمهور المصري بعد هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال في بطولة الأمم الأفريقية أثار بها الجدل والغضب بين الجمهور.

04:01

محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وجّه من خلاله رسالة غريبة للجمهور المصري بعد هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال في بطولة الأمم الأفريقية أثار بها الجدل والغضب بين الجمهور.

أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء
03:22

أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء

كشفت خبيرة التجميل شام الذهبي عن موقف طريف وصادم تعرضت له من والدتها الفنانة أصالة نصري، بعدما شاركت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" يوثق مكالمة هاتفية بينهما.

03:22

أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء

كشفت خبيرة التجميل شام الذهبي عن موقف طريف وصادم تعرضت له من والدتها الفنانة أصالة نصري، بعدما شاركت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" يوثق مكالمة هاتفية بينهما.

