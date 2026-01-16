الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء
أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء
A-
A+

أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء

فن

2026-01-16 | 03:22
أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء

كشفت خبيرة التجميل شام الذهبي عن موقف طريف وصادم تعرضت له من والدتها الفنانة أصالة نصري، بعدما شاركت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" يوثق مكالمة هاتفية بينهما.

خلال المكالمة، حاولت شام إقناع والدتها بدخول عالم الغناء قائلة: "مامي، أنا اليوم حاسة أني عايزة أطلع الموهبة اللي جوايا، ولو عجب الناس صوتي ممكن تسمحي لي أكمل وأدخل في شغلك؟". وبشكل مفاجئ وغير متوقع، لم ترد أصالة بأي كلمة، بل سارعت إلى إغلاق الخط فوراً في وجه ابنتها.
 
وعلقت شام على هذا التصرف بروح مرحة قائلة: "قفلت السكة في وشي"، موضحة للجمهور أن والدتها ترفض تماماً فكرة دخولها لمجال الغناء. 
وقد أثار هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين؛ حيث اعتبره الكثيرون دليلاً على صراحة أصالة وعفويتها المطلقة مع ابنتها، بينما رأى آخرون أن أصالة أرادت بطريقتها الكوميدية إيصال رسالة بأنها لا تجامل في احتراف الفن حتى مع أقرب الناس إليه. 

اقرأ ايضا في فن

تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته
04:24

تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته

وجّه الفنان المصري تامر حسني رسالة دعم مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفله الضخم بمهرجان "شتاء مدينتي".

04:24

تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته

وجّه الفنان المصري تامر حسني رسالة دعم مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفله الضخم بمهرجان "شتاء مدينتي".

محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي
04:01

محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وجّه من خلاله رسالة غريبة للجمهور المصري بعد هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال في بطولة الأمم الأفريقية أثار بها الجدل والغضب بين الجمهور.

04:01

محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وجّه من خلاله رسالة غريبة للجمهور المصري بعد هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال في بطولة الأمم الأفريقية أثار بها الجدل والغضب بين الجمهور.

حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"
03:47

حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"

خرج الفنان محمد نور، عن صمته في أول تعليق له بعد صدور حكم قضائي لصالحه ضد إحدى المتابعات بتهمة التشهير به عبر موقع "فيسبوك".

03:47

حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"

خرج الفنان محمد نور، عن صمته في أول تعليق له بعد صدور حكم قضائي لصالحه ضد إحدى المتابعات بتهمة التشهير به عبر موقع "فيسبوك".

اخترنا لك
تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلته
04:24
محمد رمضان يثير الجدل: وجودي في حفل الختام يعني وجود مصر في النهائي
04:01
حبس متابعة شهّرت بالفنان محمد نور.. والأخير يعلّق: "لا تتنازلوا عن حقكم"
03:47
الشيف انطوان ومجموعة من المؤثرين بحلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" الليلة على الجديد
10:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026