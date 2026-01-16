أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء

كشفت خبيرة التجميل الذهبي عن موقف وصادم تعرضت له من والدتها الفنانة ، بعدما شاركت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" يوثق مكالمة هاتفية بينهما.

خلال المكالمة، حاولت إقناع والدتها بدخول عالم الغناء قائلة: "مامي، حاسة أني عايزة أطلع الموهبة اللي جوايا، ولو عجب الناس صوتي ممكن تسمحي لي أكمل وأدخل في شغلك؟". وبشكل مفاجئ وغير متوقع، لم ترد بأي ، بل سارعت إلى إغلاق الخط فوراً في وجه ابنتها.

وعلقت شام على هذا التصرف بروح مرحة قائلة: "قفلت السكة في وشي"، موضحة للجمهور أن والدتها ترفض تماماً فكرة دخولها لمجال الغناء.