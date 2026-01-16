أصالة نصري تغلق الخط في وجه ابنتها شام بعد طلبها احتراف الغناء

خلال المكالمة، حاولت شام
إقناع والدتها بدخول عالم الغناء قائلة: "مامي، أنا اليوم
حاسة أني عايزة أطلع الموهبة اللي جوايا، ولو عجب الناس صوتي ممكن تسمحي لي أكمل وأدخل في شغلك؟". وبشكل مفاجئ وغير متوقع، لم ترد أصالة
بأي كلمة
، بل سارعت إلى إغلاق الخط فوراً في وجه ابنتها.
وعلقت شام على هذا التصرف بروح مرحة قائلة: "قفلت السكة في وشي"، موضحة للجمهور أن والدتها ترفض تماماً فكرة دخولها لمجال الغناء.
وقد أثار هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين؛ حيث اعتبره الكثيرون دليلاً على صراحة أصالة وعفويتها المطلقة مع ابنتها، بينما رأى آخرون أن أصالة أرادت بطريقتها الكوميدية إيصال رسالة بأنها لا تجامل في احتراف الفن حتى مع أقرب الناس إليه.