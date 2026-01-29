عاجل
ياسمين عبد العزيز تتحرّك قضائيًا ضد حملات التشهير

فن

2026-01-29 | 05:10
ياسمين عبد العزيز تتحرّك قضائيًا ضد حملات التشهير
ياسمين عبد العزيز تتحرّك قضائيًا ضد حملات التشهير

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز شروعها في اتخاذ مسار قانوني صارم لمواجهة ما وصفته بحملات تشهير ممنهجة تعرّضت لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور مفبركة ومحتوى مسيء يمس سمعتها الشخصية وتاريخها الفني، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء بات ضرورة لا خيارًا.

وأوضحت ياسمين عبد العزيز، عبر بيان رسمي نشرته على حساباتها، أن محاميها تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد عدد من الصفحات التي نشرت صورًا غير حقيقية منسوبة إليها، معتبرة ما جرى جريمة قانونية مكتملة الأركان تمس كرامتها وسمعتها كفنانة وامرأة وأم.
وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قانونية أوسع، مؤكدة أن سياسة التجاهل انتهت، وأن أي إساءة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالاسم أو بالتلميح، ستواجه بإجراءات قضائية دون استثناء، لافتة إلى أن القانون لا يشترط ذكر الاسم صراحة لثبوت جريمة التشهير متى توافرت الدلالة وقصد الإساءة.

وفي تعليق موازٍ، أكدت الفنانة أن قرارها لا يخصها وحدها، بل يحمل رسالة دعم لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الفبركة، داعية إلى عدم الصمت والدفاع عن الحقوق عبر الأطر القانونية التي يكفلها الدستور والقانون المصري.

وختمت ياسمين عبد العزيز بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة بالقضاء المصري والأجهزة المختصة، معتبرة أن المواجهة القانونية هي السبيل الوحيد لوضع حد للفوضى الرقمية وحماية الكرامة الشخصية والمهنية من أي انتهاك.

