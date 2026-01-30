احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا

View this post on Instagram
شكل خبر رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي صدمة كبيرة هزت الوسط الفني في سوريا والعالم العربي وأدخلت زملاءها ومحبيها في حالة من الذهول والانكسار من التفاصيل المأساوية التي رافقت رحيلها.
شُيِّعَت إلى مثواها الأخير الفنانةُ القديرةُ هدى شعراوي، التي راحت ضحية جريمة قتل على يد خادمتها، في حادثة صادمة هزّت الرأيَ العام وأثارت موجة حزنٍ واسعة.
تعرضت والدة الممثل المصري احمد حلمي لأزمة صحية مفاجئة.