عاجل
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
احمد الفيشاوي اصبح &quot;جدو&quot;! منشور يثير جدلا واسعا
احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا
احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا

فن

2026-01-30 | 07:25
احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا
احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا

اثار الممثل المصري احمد الفيشاوي جدلا واسعا بين المتابعين وذلك بسبب منشور غامض.

وفي التفاصيل، فقد نشر الفيشاوي على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورا ظهر فيها وهو يحمل طفلاً رضيعاً، وعلّق على الصور قائلاً: "حمدلله على السلامة يا حبيب جدو، النهارده سبوع آدم ديكو الألفي، أجدد نسخة من الألفوية".
وتساءل العديد من متابعي الفيشاوي عمّا إذا كان هذا الرضيع نجل ابنته لينا، أم نجل ابنة خاله سمية الألفي، ولكن الفيشاوي لم يكشف عن هوية الصغير، حيث علّق أحد المتابعين: "مبروك بس أنت بقيت جدّو إزاي يا فيشاوي؟".

