احمد الفيشاوي اصبح "جدو"! منشور يثير جدلا واسعا

اثار الممثل المصري احمد جدلا واسعا بين المتابعين وذلك بسبب منشور غامض.

وفي التفاصيل، فقد نشر على صفحته الخاصة عبر صورا ظهر فيها وهو يحمل طفلاً رضيعاً، وعلّق على الصور قائلاً: "حمدلله على السلامة يا حبيب جدو، النهارده سبوع آدم الألفي، أجدد نسخة من الألفوية".

وتساءل العديد من متابعي الفيشاوي عمّا إذا كان هذا الرضيع نجل ابنته ، أم نجل ابنة خاله ، ولكن الفيشاوي لم يكشف عن هوية الصغير، حيث علّق أحد المتابعين: " بس أنت بقيت جدّو إزاي يا فيشاوي؟".