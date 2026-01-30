والدة احمد حلمي تتعرض لأزمة صحية وشقيقته تكشف التفاصيل

تعرضت والدة الممثل المصري احمد لأزمة صحية مفاجئة.



وكشفت عن التفاصيل شقيقته، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في " " منشوراً قالت فيه: "أنا مدينة لآخر أنفاسي لأمي... أدعو أن يشفيها شفاء لا يغادر سقماً، بحق ما أوصاني بها أحبها وأشهد الله على حبها وأدعوك ربي أن لا أموت إلا على برّها، كنت أعرف جيداً فضل الأم وأن الله أوصى بها لكنني أظن أنني لم أكن أعرف حق المعرفة حتى الآن لما أوصى الله بها وبكل أم... فضلك لا ولم ولن يكمن في الـ9 أشهر حمل وألم وتربية وجهد وتعب وسهر ومعاناة".



وأضافت: "فضلك يا أمي في أنفاسك اللي تشبع أذني وتطمئنني أنك موجودة حتى وأنفاسك يملئها الكبر فهي أنفاس دافئة تريح قلبي، فضلك يا أمي، بدفا كلماتك اللي أسمعها حتى إن تلعثمت مع كبر عمرك، فضلك يا أمي، كونك أمي وفي حياتي تجعلين أيامي فيها بركة لا أتمكن من وصفها بكلمات في سطوري مهما اجتهدت، أدعوك ربي أن لا تحرمني منها وارزقني برّها طوال حياتها وحياتي".