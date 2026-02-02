ابنة شقيق هدى شعراوي تستذكرها وتروي كيف كانت تساعدها بدور الداية "ام زكي"

اتخذت الجهات النقابية والإعلامية في مصر قرارات حاسمة ضد الموسيقار هاني مهنا عقب تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز.
في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة.
كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن الأسباب التي تدفعها لدعم الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل مستمر في كافة أزماتها مؤكدة خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" أنها تعتبر ياسمين شقيقتها وعشرة عمرها وليست مجرد صديقة.