رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة

عاجل
عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
21 o
AlJadeedTv
البقاع
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة
رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة
A-
A+

رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة

فن

2026-02-02 | 04:08
رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن الأسباب التي تدفعها لدعم الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل مستمر في كافة أزماتها مؤكدة خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" أنها تعتبر ياسمين شقيقتها وعشرة عمرها وليست مجرد صديقة.

ومن الطبيعي أن يساند الأصدقاء بعضهم البعض بعيداً عن محاولات البعض تصدير صور غير حقيقية للواقع , ولم يتوقف دعم الشربيني عند حدود المساندة النفسية بل شنت هجوماً حاداً على الفنان أحمد العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز في حديثه عن تصدره للدراما المصرية كالنجم الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة حيث رأت الشربيني أن ياسمين كانت سبباً رئيسياً في النجاح الذي وصل إليه العوضي . 
 
وعبرت عن استيائها عبر حسابها الرسمي في فيسبوك بمنشور أكدت فيه أن الشخص الذي يتحدث عن علو اسمه وأجره يجب أن يذكر فضل من ساعده للوصول إلى هذه المكانة مشددة على أن "كل واحد وتربيته" وأن من يزرع الخير سيجده في النهاية ومن يزرع الشر ستكون نهايته مماثلة في إشارة واضحة لرفضها لغة الأرقام التي استخدمها العوضي وتجاهله لدور رفيقة دربه السابقة في مسيرته الفنية. 

اقرأ ايضا في فن

هاني مهنا في مرمى العقوبات النقابية بسبب "إهانة رموز الفن"
04:32

هاني مهنا في مرمى العقوبات النقابية بسبب "إهانة رموز الفن"

اتخذت الجهات النقابية والإعلامية في مصر قرارات حاسمة ضد الموسيقار هاني مهنا عقب تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز.

04:32

هاني مهنا في مرمى العقوبات النقابية بسبب "إهانة رموز الفن"

اتخذت الجهات النقابية والإعلامية في مصر قرارات حاسمة ضد الموسيقار هاني مهنا عقب تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز.

النجوم يستذكرون الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة: خسارة كبيرة
04:15

النجوم يستذكرون الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة: خسارة كبيرة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة.

04:15

النجوم يستذكرون الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة: خسارة كبيرة

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة.

ابنة شقيق هدى شعراوي تستذكرها وتروي كيف كانت تساعدها بدور الداية "ام زكي"
03:59

ابنة شقيق هدى شعراوي تستذكرها وتروي كيف كانت تساعدها بدور الداية "ام زكي"

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة.

03:59

ابنة شقيق هدى شعراوي تستذكرها وتروي كيف كانت تساعدها بدور الداية "ام زكي"

في تغطية إنسانية خاصة، التقى الزميل عمار البري بنخبة من الفنانين السوريين خلال عزاء الممثلة الراحلة هدى شعراوي، حيث رصدت كاميرا الجديد مشاعر الحزن وكلمات الوداع الصادقة.

اخترنا لك
هاني مهنا في مرمى العقوبات النقابية بسبب "إهانة رموز الفن"
04:32
النجوم يستذكرون الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة: خسارة كبيرة
04:15
ابنة شقيق هدى شعراوي تستذكرها وتروي كيف كانت تساعدها بدور الداية "ام زكي"
03:59
محيي إسماعيل يحسم حقيقة نقله إلى دار رعاية الفنانين رغماً عنه
03:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026