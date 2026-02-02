رضوى الشربيني تكشف سر دفاعها الدائم عن ياسمين عبد العزيز في كل أزمة

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن الأسباب التي تدفعها لدعم الفنانة ياسمين بشكل مستمر في كافة أزماتها مؤكدة خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" أنها تعتبر ياسمين شقيقتها وعشرة عمرها وليست مجرد صديقة.

ومن الطبيعي أن يساند الأصدقاء بعضهم البعض بعيداً عن محاولات البعض صور غير حقيقية للواقع , ولم يتوقف دعم الشربيني عند حدود المساندة النفسية بل شنت هجوماً حاداً على الفنان العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة ياسمين في حديثه عن تصدره للدراما كالنجم الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة حيث رأت الشربيني أن ياسمين كانت سبباً رئيسياً في النجاح الذي وصل إليه العوضي .

وعبرت عن استيائها عبر حسابها الرسمي في بمنشور أكدت فيه أن الشخص الذي يتحدث عن علو اسمه وأجره يجب أن يذكر فضل من ساعده للوصول إلى هذه المكانة مشددة على أن "كل واحد وتربيته" وأن من يزرع الخير سيجده في النهاية ومن يزرع الشر ستكون نهايته مماثلة في إشارة واضحة لرفضها لغة الأرقام التي استخدمها العوضي وتجاهله لدور رفيقة دربه السابقة في مسيرته الفنية.