هاني مهنا في مرمى العقوبات النقابية بسبب "إهانة رموز الفن"

اتخذت الجهات النقابية والإعلامية في مصر قرارات حاسمة ضد الموسيقار هاني مهنا عقب تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز.

حيث قرر اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر إحالة مهنا إلى مجلس تأديبي بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه في تهمة إهانة رموز الفن المصري, وجاء هذا القرار بعد اجتماع عاجل ضم رؤساء النقابات الفنية الثلاث لمناقشة التجاوزات التي صدرت عنه ومن المقرر أن يواجه مهنا عقوبات قد تصل إلى الشطب أو التغريم المالي وفقاً للقوانين المنظمة.

وبالتزامن مع التحرك النقابي أصدر لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس عبد قراراً فورياً بمنع الموسيقار هاني مهنا من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية, مع التوجيه بحذف جميع الفيديوهات الخاصة بالحلقة من منصات التواصل الاجتماعي لما تضمنته من إساءة وهجوم غير مبرر على نجوم غناء كبار مثل عمرو وشيرين عبد الوهاب.

بالإضافة إلى حديثه عن تفاصيل شخصية تخص العندليب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وشادية وفاتن حمامة وهي التصريحات التي فجرت غضباً واسعاً في الوسط الفني واعتُبرت خروجاً عن ميثاق الشرف الإعلامي والأخلاقي وتعدياً على حرمة وتاريخ رموز القوة الناعمة .