4 آب "الحقيقة الضائعة"
أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع والدته سمية الألفي بكلمات مؤثرة
أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع والدته سمية الألفي بكلمات مؤثرة
أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع والدته سمية الألفي بكلمات مؤثرة

فن

2026-02-03 | 03:38
أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع والدته سمية الألفي بكلمات مؤثرة
Aljadeed
أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع والدته سمية الألفي بكلمات مؤثرة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام صورة نادرة تعود لفترة طفولته يظهر فيها برفقة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي وهو في سن العاشرة تقريباً.

حيث أرفق الصورة برسالة مؤثرة عبر فيها عن اشتياقه العميق لوالدته واصفاً إياها بالوطن والسكن والحماية, ومؤكداً على حبه الأبدي لها حتى يجمعهما اللقاء مجدداً.
 
وقد حظي هذا المنشور بتفاعل واسع من قبل الجمهور وزملائه الفنانين الذين تسابقوا في تقديم التعازي والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة مستذكرين مسيرتها الفنية الراقية وأعمالها الخالدة التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري.
 

وكان آخرها ما ذكره الفيشاوي حول شخصيتها الشهيرة في مسلسل بوابة الحلواني والتي وصفها فيها بعروس الجنة بعد رحيلها في كانون الأول الماضي إثر صراع طويل مع المرض. 

ضبط محمود حجازي بتهمة التعدي على فتاة أجنبية
ضبط محمود حجازي بتهمة التعدي على فتاة أجنبية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع الفنان محمود حجازي، بعد إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وذلك عقب بلاغ رسمي تقدمت به الشاكية، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة التي تعود إلى مطلع يناير الماضي.

ضبط محمود حجازي بتهمة التعدي على فتاة أجنبية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع الفنان محمود حجازي، بعد إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وذلك عقب بلاغ رسمي تقدمت به الشاكية، لتبدأ الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة التي تعود إلى مطلع يناير الماضي.

تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي
تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي

تطوّرات جديدة كشفها زوج ابنة الفنانة الراحلة هدى شعراوي، أزاحت الستار عن مضمون الرسالة التي تركتها الخادمة قبل ارتكاب الجريمة، ولا سيما ما يتعلّق بادعائها الإصابة بالملاريا.

تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي

تطوّرات جديدة كشفها زوج ابنة الفنانة الراحلة هدى شعراوي، أزاحت الستار عن مضمون الرسالة التي تركتها الخادمة قبل ارتكاب الجريمة، ولا سيما ما يتعلّق بادعائها الإصابة بالملاريا.

تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى
تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى

بعد تعرّض الفنانة المصرية سوسن بدر لحادث مفاجئ يوم الخميس استدعى نقلها إلى المستشفى، كُشفت تفاصيل جديدة عن حالتها

تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر بعد دخولها المستشفى

بعد تعرّض الفنانة المصرية سوسن بدر لحادث مفاجئ يوم الخميس استدعى نقلها إلى المستشفى، كُشفت تفاصيل جديدة عن حالتها

