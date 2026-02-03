أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع والدته سمية الألفي بكلمات مؤثرة

نشر الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع صورة نادرة تعود لفترة طفولته يظهر فيها برفقة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي وهو في سن العاشرة تقريباً.

حيث أرفق الصورة برسالة مؤثرة عبر فيها عن اشتياقه العميق لوالدته واصفاً إياها بالوطن والسكن والحماية, ومؤكداً على حبه الأبدي لها حتى يجمعهما اللقاء مجدداً.

وقد حظي هذا المنشور بتفاعل واسع من قبل الجمهور وزملائه الفنانين الذين تسابقوا في تقديم التعازي والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة مستذكرين مسيرتها الفنية الراقية وأعمالها الخالدة التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري.