إنهيار ريم مصطفى خلال جنازة والدتها: "مش هسيبها"

ونعت ريم والدتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على ، معبّرة عن حجم الفقد الذي تعيشه، مؤكدة أن والدتها كانت سندها وأمانها في الحياة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة ، النهاردة فقدت ضهري وسندي وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وتلقت الفنانة عشرات رسائل التعزية من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، خاصة أنها لطالما عبّرت في مناسبات عدة عن حبها الكبير لوالدتها، ووصفتها سابقاً بـ“ست الحبايب”، ونشرت آخر صورة تجمعهما في .

وشُيّعت الجنازة من أسد بن بمنطقة الدقي في محافظة عقب صلاة الظهر، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء ومحبي الفنانة، الذين حرصوا على مواساتها في مصابها الأليم.

وانتشر مقطع فيديو من الجنازة ظهرت فيه ريم وهي تحمل جثمان والدتها تمهيداً للصلاة عليها داخل ، في مؤثر عكس حجم الحزن الذي تعيشه، خاصة بعدما سُمعت وهي كلمات تعبّر عن صعوبة لحظة الوداع قائلة: " لا مش هسيبها".

كما بدا الحزن واضحاً على ملامحها أثناء تلقيها العزاء داخل المسجد.