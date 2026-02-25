ياسر جلال يحسم الجدل ويقبل اعتذار أحمد ماهر

أعلن الفنان المصري ياسر جلال قبوله اعتذار مواطنه ماهر، بعد تداول مقطع فيديو نُسب إلى الأخير تضمّن تصريحات اعتُبرت مسيئة بحق المخرج الراحل جلال توفيق، والد ياسر وشقيقه ، وذلك على خلفية سؤال وُجّه لماهر حول برنامج “رامز ليفل الوحش”.



ياسر جلال نشر فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” وجّه فيه رسالة مباشرة إلى ماهر، شكره خلالها على الاعتذار، مؤكدًا تقديره له ومكانته الخاصة لديه، ومشيرًا إلى أنه سيظل بالنسبة له ولأسرته بمثابة الأب والأخ الكبير. كما استعاد موقفًا سابقًا جمعهما، حين عبّر له عن اشتياقه لوالده الراحل، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا واضحًا، واختتم حديثه بتأكيد المحبة والاحترام المتبادل.



على صعيد موازٍ، أصدرت بيانًا اعتذرت فيه لأسرة المخرج الراحل، معلنة إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



كما أعلن مكتب المحامي ، بصفته وكيلاً قانونيًا عن ياسر جلال ورامز جلال، متابعة مسار التحقيقات الجارية داخل النقابة برئاسة الدكتور ، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية، سواء بحق ما صدر من إساءة أو تجاه من قام بتصوير الفيديو أو نشره وإعادة تداوله عبر المنصات الرقمية.



وبين قبول الاعتذار وتحرك النقابة قانونيًا، يبدو أن الملف لم يُغلق بالكامل بعد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.