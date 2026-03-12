الأخبار
محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق
محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق
A-
A+

محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق

فن

2026-03-12 | 10:04
محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق

أعلن الممثل السوري محمد الأحمد وفاة خاله الدكتور إبراهيم علي محمود، الذي وافته المنية صباح الخميس 12 آذار/مارس في العاصمة السورية دمشق.

ونشر محمد الأحمد عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام” صورة لورقة النعي، مرفقة بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه لرحيله، حيث كتب: “الله معك يا خال.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. وقد تفاعل عدد من الفنانين والمتابعين مع المنشور، مقدمين التعازي له ولشقيقه الفنان أحمد الأحمد.

وأفادت عائلة الراحل أن الجثمان سيُشيّع من مشفى الطلياني في دمشق، حيث ستقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم الخميس في جامع لالا باشا في شارع بغداد، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الدحداح.

كما أعلنت العائلة أن تقبل التعازي للرجال والنساء سيكون يومي الجمعة والسبت في صالة نقابة الأطباء في منطقة أبو رمانة بدمشق، وذلك من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً.

نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي
10:35

نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي

نعت الممثلة السورية نور علي مصور الدرون في مسلسل "مولانا" محمد شهاب، الذي اكن ارتقى ليل امس برفقة ابنته في الغارة التي استهدفت منطقة عرمون.

10:35

نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي

نعت الممثلة السورية نور علي مصور الدرون في مسلسل "مولانا" محمد شهاب، الذي اكن ارتقى ليل امس برفقة ابنته في الغارة التي استهدفت منطقة عرمون.

تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه
09:49

تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه

خيّم الحزن على الوسط الفني والإعلامي بعد انتشار خبر استشهاد المخرج والمصور اللبناني محمد شهاب مع ابنته الصغيرة، إثر الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة عرمون.

09:49

تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه

خيّم الحزن على الوسط الفني والإعلامي بعد انتشار خبر استشهاد المخرج والمصور اللبناني محمد شهاب مع ابنته الصغيرة، إثر الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة عرمون.

اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل
09:03

اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل

أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت منزل النجمة العالمية ريهانا في مدينة لوس أنجلوس حالة من الجدل والقلق في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية جنائية خطيرة وصلت إلى أروقة القضاء الأميركي، مع توجيه سلسلة من التهم لامرأة يشتبه بتورطها في محاولة قتل المغنية الشهيرة.

09:03

اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل

أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت منزل النجمة العالمية ريهانا في مدينة لوس أنجلوس حالة من الجدل والقلق في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية جنائية خطيرة وصلت إلى أروقة القضاء الأميركي، مع توجيه سلسلة من التهم لامرأة يشتبه بتورطها في محاولة قتل المغنية الشهيرة.

نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي
10:35
تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه
09:49
اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل
09:03
تايلور سويفت اغنى مغنية في العالم.. لن تصدقوا كم بلغت ثروتها
06:57

