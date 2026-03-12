محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق

أعلن الممثل السوري الأحمد وفاة خاله الدكتور محمود، الذي وافته المنية الخميس 12 آذار/مارس في دمشق.



ونشر الأحمد عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام” صورة لورقة النعي، مرفقة بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه لرحيله، حيث كتب: “ معك يا خال.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. وقد تفاعل عدد من الفنانين والمتابعين مع المنشور، مقدمين التعازي له ولشقيقه الفنان الأحمد.



وأفادت عائلة الراحل أن الجثمان سيُشيّع من مشفى الطلياني في دمشق، حيث ستقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر الخميس في جامع لالا باشا في شارع بغداد، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الدحداح.



كما أعلنت العائلة أن تقبل التعازي للرجال والنساء سيكون الجمعة والسبت في صالة نقابة الأطباء في منطقة أبو رمانة بدمشق، وذلك من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً.