محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق

ونشر محمد
الأحمد عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام” صورة لورقة النعي، مرفقة بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه لرحيله، حيث كتب: “الله
معك يا خال.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. وقد تفاعل عدد من الفنانين والمتابعين مع المنشور، مقدمين التعازي له ولشقيقه الفنان أحمد
الأحمد.
وأفادت عائلة الراحل أن الجثمان سيُشيّع من مشفى الطلياني في دمشق، حيث ستقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم
الخميس في جامع لالا باشا في شارع بغداد، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الدحداح.
كما أعلنت العائلة أن تقبل التعازي للرجال والنساء سيكون يومي
الجمعة والسبت في صالة نقابة الأطباء في منطقة أبو رمانة بدمشق، وذلك من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً.