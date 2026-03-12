نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي

أعلن الممثل السوري محمد الأحمد وفاة خاله الدكتور إبراهيم علي محمود، الذي وافته المنية صباح الخميس 12 آذار/مارس في العاصمة السورية دمشق.
خيّم الحزن على الوسط الفني والإعلامي بعد انتشار خبر استشهاد المخرج والمصور اللبناني محمد شهاب مع ابنته الصغيرة، إثر الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة عرمون.
أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت منزل النجمة العالمية ريهانا في مدينة لوس أنجلوس حالة من الجدل والقلق في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية جنائية خطيرة وصلت إلى أروقة القضاء الأميركي، مع توجيه سلسلة من التهم لامرأة يشتبه بتورطها في محاولة قتل المغنية الشهيرة.