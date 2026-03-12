الأخبار
نور علي تنعى مصور &quot;مولانا&quot; محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي
نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي
نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي

فن

2026-03-12 | 10:35
نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي
نور علي تنعى مصور "مولانا" محمد شهاب بعد ارتقائه مع ابنته جراء العدوان الاسرائيلي

نعت الممثلة السورية نور علي مصور الدرون في مسلسل "مولانا" محمد شهاب، الذي اكن ارتقى ليل امس برفقة ابنته في الغارة التي استهدفت منطقة عرمون.

ونشرت نور عبر خاصية الستوري في حسابها عبر انستغرام صورة للشهيد برفقة ابنته وعلقت بالقول:"انا لله وانا اليه راجعون، رحم الله محمد شهاب وابنته، تعازيي لعائلتك ولزوجته بالشفاء العاجل والصبر والسلوان".

اقرأ ايضا في فن

محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق
10:04

محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق

أعلن الممثل السوري محمد الأحمد وفاة خاله الدكتور إبراهيم علي محمود، الذي وافته المنية صباح الخميس 12 آذار/مارس في العاصمة السورية دمشق.

10:04

محمد الأحمد ينعى خاله الدكتور إبراهيم علي محمود بعد وفاته في دمشق

أعلن الممثل السوري محمد الأحمد وفاة خاله الدكتور إبراهيم علي محمود، الذي وافته المنية صباح الخميس 12 آذار/مارس في العاصمة السورية دمشق.

تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه
09:49

تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه

خيّم الحزن على الوسط الفني والإعلامي بعد انتشار خبر استشهاد المخرج والمصور اللبناني محمد شهاب مع ابنته الصغيرة، إثر الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة عرمون.

09:49

تيم حسن ينعي محمد شهاب بكلمات مؤثرة: مصوراً بارعاً سيفتقده كل من عمل معه

خيّم الحزن على الوسط الفني والإعلامي بعد انتشار خبر استشهاد المخرج والمصور اللبناني محمد شهاب مع ابنته الصغيرة، إثر الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة عرمون.

اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل
09:03

اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل

أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت منزل النجمة العالمية ريهانا في مدينة لوس أنجلوس حالة من الجدل والقلق في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية جنائية خطيرة وصلت إلى أروقة القضاء الأميركي، مع توجيه سلسلة من التهم لامرأة يشتبه بتورطها في محاولة قتل المغنية الشهيرة.

09:03

اتهامات جديدة تواجه المتورطة في محاولة انهاء حياة ريهانا ..هذه التفاصيل

أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت منزل النجمة العالمية ريهانا في مدينة لوس أنجلوس حالة من الجدل والقلق في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية جنائية خطيرة وصلت إلى أروقة القضاء الأميركي، مع توجيه سلسلة من التهم لامرأة يشتبه بتورطها في محاولة قتل المغنية الشهيرة.

