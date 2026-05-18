تطورات الحالة الصحية لـ حنان شوقي بعد أزمتها المفاجئة

كشفت الفنانة حنان عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة في القلب خلال الأيام الماضية، استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، مؤكدة أنها غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها بعد تحسن وضعها الصحي بشكل ملحوظ.





وفي تصريحات خاصة، أوضحت حنان أنها لا تزال تتابع حالتها الصحية من خلال إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوها بشأن وضعها الصحي الحالي.



كما عبّرت عن امتنانها الكبير للدعم الذي تلقته من الجمهور وزملائها في الوسط الفني، مؤكدة أن الرسائل والدعوات التي وصلتها كان لها أثر نفسي كبير وساهمت في رفع معنوياتها خلال الأزمة.



ووجّهت شوقي أيضاً الشكر إلى على دعمها ومتابعتها المستمرة لحالتها، مؤكدة أن كان حاضراً إلى جانبها منذ اللحظات الأولى للأزمة الصحية.