خضر علامة يرد عبر الجديد على شائعة تبرؤ شقيقه راغب علامة من ابنه لؤي

ورغم أن الفيديو لا يمت للحقيقة بصلة، سارعت صفحات عدة إلى تداوله بشكل واسع سعياً وراء التفاعل والمشاهدات، من دون التأكد من صحة المحتوى أو مصدره، في ظل الانتشار المتزايد للفيديوهات المعدلة بالذكاء الاصطناعي واستخدامها في نشر الشائعات.

وفي حديث خاص لـ الجديد، نفى شقيق ومدير أعماله خضر علامة هذه بشكل قاطع، مؤكداً أن الفيديو مزيف بالكامل وأنه علم بانتشار هذا الفيديو المفبرك من خلال اتصالنا به, وأضاف أن مثل هذه الشائعات باتت تطال عدداً كبيراً من الفنانين والشخصيات العامة مؤخراً.

وبعيداً عن هذه الضجة والاشاعات، كان علامة يعيش أجواء نجاح فني كبير بعد إحيائه حفلاً جماهيرياً ضخماً في مدينة سيدني ، هو الأول له هناك منذ نحو 15 عاماً، وسط حضور كثيف وتفاعل واسع من الجاليات التي استقبلته بحفاوة كبيرة ورددت أشهر أغانيه طوال السهرة.