تحرك قضائي ضد بيومي فؤاد بعد دعاوى نفقة من طليقته

وبحسب وسائل إعلام مصرية
، أصدرت المحكمة قراراً بإجراء تحريات موسعة حول الدخل الحقيقي وممتلكات الفنان، تمهيداً للفصل في القضايا
المرفوعة ضده، مع تحديد جلسة عاجلة بتاريخ 24 مايو
للنظر في نتائج التحريات.
وكشفت طليقة بيومي فؤاد
أنها حصلت مؤخراً على حكم يمنحها الولاية التعليمية على الطفل، مؤكدة أنها اضطرت لتحمل كافة المصاريف التعليمية والمعيشية بمفردها خلال الفترة الماضية، بعد فشل الوصول إلى تسوية ودية مع طليقها.
وأضافت أن اللجوء إلى القضاء
جاء بعد محاولات عديدة لحل الأزمة بعيداً عن الإعلام، مشيرة إلى أن الفنان برر عدم التزامه بالنفقات بأسباب مادية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية لضمان حقوق طفلها.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات جديدة
في يونيو المقبل، ضمن سلسلة قضايا متبادلة بين الطرفين أمام محكمة الأسرة، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي
.