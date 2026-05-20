تحرك قضائي ضد بيومي فؤاد بعد دعاوى نفقة من طليقته

شهدت أزمة الفنان المصري بيومي مع طليقته تطورات قضائية ، بعدما قررت محكمة أسرة قصر إحالة أربع دعاوى قضائية مقدمة ضده، تتعلق بنفقات طفله والولاية التعليمية وأجر الحضانة والمسكن.



وبحسب وسائل إعلام ، أصدرت المحكمة قراراً بإجراء تحريات موسعة حول الدخل الحقيقي وممتلكات الفنان، تمهيداً للفصل في المرفوعة ضده، مع تحديد جلسة عاجلة بتاريخ 24 للنظر في نتائج التحريات.



وكشفت طليقة بيومي أنها حصلت مؤخراً على حكم يمنحها الولاية التعليمية على الطفل، مؤكدة أنها اضطرت لتحمل كافة المصاريف التعليمية والمعيشية بمفردها خلال الفترة الماضية، بعد فشل الوصول إلى تسوية ودية مع طليقها.



وأضافت أن اللجوء إلى جاء بعد محاولات عديدة لحل الأزمة بعيداً عن الإعلام، مشيرة إلى أن الفنان برر عدم التزامه بالنفقات بأسباب مادية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية لضمان حقوق طفلها.



ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات في يونيو المقبل، ضمن سلسلة قضايا متبادلة بين الطرفين أمام محكمة الأسرة، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً على .