بعد تفاعل واسع مع قصته.. الطفل أحمد يكشف تفاصيل مبادرة الشامي الإنسانية
بعد تفاعل واسع مع قصته.. الطفل أحمد يكشف تفاصيل مبادرة الشامي الإنسانية

فن

2026-05-24 | 03:39
تحدث الطفل السوري أحمد للمرة الأولى عن تفاصيل التواصل الذي جمعه بالفنان الشامي، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره وهو يعمل لبيع البسكويت من أجل إعالة أسرته.

وأوضح أحمد أن الشامي تواصل معه شخصيًا للاطمئنان عليه وعلى عائلته، مؤكدًا له أن أزمة السكن التي يعانون منها سيتم حلها قريبًا، بعدما أعلن الفنان تكفّله بشراء منزل للعائلة قبل حلول العيد.

وأشار الطفل إلى أن أكثر ما أثر فيه خلال المكالمة هو طريقة حديث الشامي معه وحرصه على دعمه نفسيًا، خاصة بعدما طلب منه الاهتمام بوالدته ووصفه بـ”البطل”، وهي الكلمة التي قال إنها منحته شعورًا كبيرًا بالفخر والثقة.

وكانت قصة أحمد قد لاقت تعاطفًا واسعًا عبر منصات التواصل، بعدما عبّر في فيديو متداول عن تحمله مسؤولية إعالة أسرته ورفضه خروج والدته للعمل رغم الظروف المعيشية الصعبة.

كريستينا صوايا تكشف المستور عن طلاقها من طوني بارود
كريستينا صوايا تكشف المستور عن طلاقها من طوني بارود

مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

رسالة الهام شاهين الى الأم الجنوبية: كل كلمات الرثاء لن تكفي
رسالة الهام شاهين الى الأم الجنوبية: كل كلمات الرثاء لن تكفي

في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

"الوحش" تجمع كارول عبود و دوري السمراني .. و بديع أبو شقرا و باسم مغنية في مقدمة الداعمين
"الوحش" تجمع كارول عبود و دوري السمراني .. و بديع أبو شقرا و باسم مغنية في مقدمة الداعمين

بحضور فني وإعلامي واسع لعدد كبير من نجوم ومشاهير الصحافة والثقافة في لبنان، انطلقت عروض مسرحية "الوحش" للمخرج جاك مارون على خشبة مسرح مونو في بيروت.

