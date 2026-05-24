جهاد الأندري يفوز بجائزتي أفضل ممثل وأفضل عمل إقليمي

وشارك الأندري في الأمسية الختامية بتاريخ 23 من خلال عرض المونودراما "موعد مع الضوء"، وهو عمل من تأليفه وإخراجه وتمثيله، يروي قصة رجل عالق بين السماء والأرض، ينتظر مصيره وقراره الأخير من المراجع ، ضمن معالجة مسرحية تحمل أبعاداً إنسانية وفلسفية.

وبعد انتهاء العروض، أُعلنت النتائج في مسرح "نيو كوفنت غاردن"، حيث فاز جهاد الأندري بجائزتي "أفضل عمل إقليمي" Best Regional Play و"أفضل ممثل" Best Actor، وذلك بناءً على تقييم لجنة تحكيم ضمّت 12 عضواً من جنسيات مختلفة، إلى جانب تصويت الجمهور الذي اعتبر العمل مختلفاً وخارجاً عن المألوف.

ويُعد هذا الفوز محطة ومهمة في مسيرة الأندري الفنية، كما يشكل إنجازاً يُضاف إلى رصيد المسرح الساحة الدولية.