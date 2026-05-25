آن هاثاواي تحسم الجدل حول شد الوجه .. وتكشف سر إطلالتها

وفي مقابلة مع مجلة Elle خلال مايو 2026، نفت بطلة يوميات أميرة بشكل قاطع خضوعها لأي تدخل تجميلي جراحي، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت لا يعكس دائماً الحقيقة.

وقالت آن هاثاواي إن الناس باتوا يطلقون افتراضات كبيرة بسهولة حول المشاهير، معتبرة أن قرارات مثل عمليات التجميل ليست أموراً بسيطة يمكن الجزم بها من خلال صورة أو مقطع فيديو متداول.

وكشفت النجمة أن السر الحقيقي وراء مظهرها المختلف يعود إلى تسريحة شعر تعتمد على ضفيرتين مشدودتين أسفل الشعر، ما يمنح الوجه تحديداً أكثر ويخلق وهماً بصرياً يوحي بتغيّر الملامح.

وأضافت أن الأمر لا يتعدى “حيلة جمالية بسيطة”، بعيدة تماماً عن أي عمليات شد أو إجراءات تجميلية جراحية.

ورغم نفيها خضوعها لأي عملية تجميل، أوضحت هاثاواي أنها لا تستبعد فكرة اللجوء إلى الجراحة التجميلية مستقبلاً، مؤكدة أنها قد تفكر بالأمر في مرحلة ما من حياتها.

كما انتقدت النجمة تأثير السوشال ميديا، معتبرة أن كثيرين يتعاملون مع افتراضاتهم وكأنها حقائق مؤكدة، رغم أن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، مشيرة إلى أنها كانت تفضّل تجاهل الجدل لولا اتساع حجم الشائعات بشكل كبير.