فن

2026-05-25 | 04:16
آن هاثاواي تحسم الجدل حول شد الوجه .. وتكشف سر إطلالتها

حسمت النجمة الأمريكية آن هاثاواي الجدل الواسع الذي أُثير أخيراً حول خضوعها لعملية شد وجه، بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بتكهنات كثيرة بشأن تغيّر ملامحها وظهورها بإطلالة وصفها البعض بأنها “مشدودة بشكل لافت”.

وفي مقابلة جديدة مع مجلة Elle خلال مايو 2026، نفت بطلة يوميات أميرة بشكل قاطع خضوعها لأي تدخل تجميلي جراحي، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت لا يعكس دائماً الحقيقة.

وقالت آن هاثاواي إن الناس باتوا يطلقون افتراضات كبيرة بسهولة حول المشاهير، معتبرة أن قرارات مثل عمليات التجميل ليست أموراً بسيطة يمكن الجزم بها من خلال صورة أو مقطع فيديو متداول.

وكشفت النجمة الأمريكية أن السر الحقيقي وراء مظهرها المختلف يعود إلى تسريحة شعر تعتمد على ضفيرتين مشدودتين أسفل الشعر، ما يمنح الوجه تحديداً أكثر ويخلق وهماً بصرياً يوحي بتغيّر الملامح.

وأضافت أن الأمر لا يتعدى “حيلة جمالية بسيطة”، بعيدة تماماً عن أي عمليات شد أو إجراءات تجميلية جراحية.

ورغم نفيها خضوعها لأي عملية تجميل، أوضحت هاثاواي أنها لا تستبعد فكرة اللجوء إلى الجراحة التجميلية مستقبلاً، مؤكدة أنها قد تفكر بالأمر في مرحلة ما من حياتها.

كما انتقدت النجمة تأثير السوشال ميديا، معتبرة أن كثيرين يتعاملون مع افتراضاتهم وكأنها حقائق مؤكدة، رغم أن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، مشيرة إلى أنها كانت تفضّل تجاهل الجدل لولا اتساع حجم الشائعات بشكل كبير.

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية
كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية

حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”
إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه
شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه

عادت النجمة العالمية شاكيرا إلى واجهة الجدل مجدداً بعد تصريحات مؤثرة تحدثت فيها عن فترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ظلمة وصعوبة في حياتها الشخصية.

