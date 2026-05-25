دريك يفاجئ نجم تيك توك بسيارة كاديلاك فاخرة .. وردة فعل العائلة تتصدر التفاعل

وبدأت القصة عندما ظنّ NYFlavaaa أن ظهوره مع أطفاله في الفيديو يندرج ضمن تعاون ترفيهي عادي، قبل أن يتفاجأ بوجود داخل السيارة وهو يشارك العائلة الغناء بطريقة عفوية.

ويُعرف صانع المحتوى بمقاطع الفيديو التي يوثّق فيها رحلاته اليومية مع أطفاله أثناء توصيل ابنته إلى المدرسة، حيث يؤدون أغاني دريك بأسلوب عفوي جذب ملايين المتابعين عبر تيك توك.

وخلال التصوير، ظهرت علامات الصدمة على أفراد العائلة فور اكتشاف وجود دريك معهم داخل السيارة، قبل أن تتحول الأجواء إلى وصلة غناء وحماس بعدما شاركهم أداء أغنيته الجديدة “Janice STFU”.

لكن المفاجأة الأكبر جاءت في نهاية الفيديو، عندما أعلن دريك أن سيارة Cadillac Escalade الجديدة ستكون هدية للعائلة، ما دفع صانع المحتوى للدخول في تأثر شديدة وعدم تصديق ما حدث.

وقال NYFlavaaa متأثراً: “هذا الرجل أهداني سيارة إسكاليد!”، فيما اكتفى دريك بتعليق عفوي قائلاً: “لم لا؟”.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشادوا بعفوية دريك وعلاقته القريبة بجمهوره، معتبرين أن الهدية شكّلت لحظة استثنائية لصانع المحتوى الذي اشتهر أساساً بحبه لأغاني النجم الكندي ومشاركته تلك اللحظات مع أطفاله.