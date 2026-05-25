دريك يفاجئ نجم تيك توك بسيارة كاديلاك فاخرة .. وردة فعل العائلة تتصدر التفاعل
فن

2026-05-25 | 04:04
دريك يفاجئ نجم تيك توك بسيارة كاديلاك فاخرة .. وردة فعل العائلة تتصدر التفاعل

فاجأ النجم الكندي Drake صانع المحتوى الشهير على تيك توك NYFlavaaa وعائلته، بعدما أهداه سيارة Cadillac Escalade جديدة بالكامل، خلال فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات خلال ساعات

وبدأت القصة عندما ظنّ NYFlavaaa أن ظهوره مع أطفاله في الفيديو يندرج ضمن تعاون ترفيهي عادي، قبل أن يتفاجأ بوجود دريك داخل السيارة وهو يشارك العائلة الغناء بطريقة عفوية.

ويُعرف صانع المحتوى بمقاطع الفيديو التي يوثّق فيها رحلاته اليومية مع أطفاله أثناء توصيل ابنته إلى المدرسة، حيث يؤدون أغاني دريك بأسلوب عفوي جذب ملايين المتابعين عبر تيك توك.

وخلال التصوير، ظهرت علامات الصدمة على أفراد العائلة فور اكتشاف وجود دريك معهم داخل السيارة، قبل أن تتحول الأجواء إلى وصلة غناء وحماس بعدما شاركهم أداء أغنيته الجديدة “Janice STFU”.

لكن المفاجأة الأكبر جاءت في نهاية الفيديو، عندما أعلن دريك أن سيارة Cadillac Escalade الجديدة ستكون هدية للعائلة، ما دفع صانع المحتوى للدخول في حالة تأثر شديدة وعدم تصديق ما حدث.

وقال NYFlavaaa متأثراً: “هذا الرجل أهداني سيارة إسكاليد!”، فيما اكتفى دريك بتعليق عفوي قائلاً: “لم لا؟”.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشادوا بعفوية دريك وعلاقته القريبة بجمهوره، معتبرين أن الهدية شكّلت لحظة استثنائية لصانع المحتوى الذي اشتهر أساساً بحبه لأغاني النجم الكندي ومشاركته تلك اللحظات مع أطفاله.

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية
حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

عادت النجمة العالمية شاكيرا إلى واجهة الجدل مجدداً بعد تصريحات مؤثرة تحدثت فيها عن فترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ظلمة وصعوبة في حياتها الشخصية.

