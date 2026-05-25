جيهان الشماشرجي أمام القضاء مجدداً… تأجيل محاكمتها بقضية سرقة شقة في قصر النيل

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لتنفيذ الواقعة مسبقاً، حيث توجهوا إلى موقع الحادث باستخدام سيارة، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على محتويات الشقة ومحاولة الفرار بالمقتنيات المسروقة.
وبحسب التحقيقات، حاولت المجني عليها التصدي للمتهمين ومنعهم من الهروب، إلا أن قائد السيارة قام بدهسها أثناء محاولتهم الفرار، ما أدى إلى إصابتها، قبل أن يتمكن المتهمون من مغادرة المكان.
كما أشارت التحقيقات إلى أن جيهان الشماشرجي حضرت إلى موقع الواقعة بتحريض من المتهمة الثانية، بسبب خلافات مالية بينها وبين المجني عليها، الأمر الذي دفعها — وفق الاتهامات — إلى الاتفاق مع آخرين للاستيلاء على المنقولات الموجودة داخل الشقة.
وتزامنت القضية مع فترة نشاط فني تعيشها جيهان الشماشرجي حالياً، إذ يُعرض لها في السينما فيلم الكلام على إيه إلى جانب عدد من الأعمال المنتظرة، أبرزها فيلم بحر وفيلم علشان خاطر جليلة، إضافة إلى مشاركتها في فيلم فرقة الموت مع نخبة من نجوم السينما المصرية.
