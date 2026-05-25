شكران مرتجى تفاجئ الجمهور بشبيهتها اللبنانية… والجمهور: “نسخة طبق الأصل!”

وشاركت الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مرفقةً إياها بتعليق روت فيه كواليس اكتشافها لشبيهتها، مؤكدة أنها ظنت في البداية أن الفيديو يعود لها بالفعل قبل أن تكتشف الحقيقة لاحقاً.

وقالت الفنانة إنها شعرت بفضول كبير بعد مشاهدة الفيديو، لتبدأ بالبحث عن الفتاة والتواصل معها، مضيفة أنها سعيدة جداً بوجود شخص يشبهها إلى هذا الحد في .

كما كشفت شكران مرتجى أنها تستعد للقاء شبيهتها قريباً والتقاط صور معها، طالبة من الجمهور إبداء رأيه حول مدى التشابه بينهما.

وفور انتشار الصور، انهالت التعليقات التي أكدت قوة الشبه بين الطرفين، حيث رأى كثيرون أن الملامح متطابقة بشكل صادم، فيما اعتبر البعض أن الأمر يبدو وكأنه نسخة أخرى من الفنانة السورية.

وعلى الصعيد الفني، تواصل شكران مرتجى حصد الإشادات بعد مشاركتها في مسلسل اليتيم، الذي عُرض خلال موسم 2026 وحقق تفاعلاً واسعاً، وسط إشادة بأدائها وتجسيدها لشخصية وُصفت بالمؤثرة والمركبة.