وفاة الفنان السوداني مجذوب اونسة اثر حادث سير مروع

وفور انتشار نبأ الوفاة، ضجّت برسائل النعي والدعوات للراحل، فيما حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على استذكار مسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في الأغنية السودانية منذ سبعينات القرن الماضي.

وكانت الفنانة السودانية ندى القلعة من أوائل النجوم الذين نعوه عبر حسابها على “فيسبوك”، معبرة عن حزنها الكبير لفقدان أحد أبرز الأصوات الفنية في السودان.

ويُعد مجذوب أونسة من الأسماء التي تركت بصمة خاصة في الأغنية السودانية، إذ وُلد في قرية نقزو التابعة لولاية نهر النيل، وسط بيئة ريفية بسيطة اشتهر أهلها بالزراعة والتنقيب عن . وعمل الراحل في مهنة “الصاغة” التي ورثها عن والده، حيث عُرف بمهارته الكبيرة ولباقته في التعامل، قبل أن يقرر التخلي عن تلك المهنة والتفرغ للفن بعد أن جذبته الساحة الغنائية وبدأت موهبته تلفت الأنظار.