الشامي يردّ بقوة على أنجي خوري بعد ادعائها الحمل منه

وردّ على هذه الادعاءات عبر خاصية “الستوري” في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشر مقاطع من الفيديوهات المتداولة، مرفقاً إياها برسائل حملت طابع السخرية والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق أنجي بسبب ما يتم تداوله عنه.

وقال الشامي في إحدى رسائله الساخرة: “شو هالبطل الشامي توأم بفرد مرة”، في إشارة إلى التصريحات التي أثارت الجدل، قبل أن يضيف في رسالة أخرى: “هلق أنا فيني قاضيكي وبهدلك، بس واضح إنك مالك بأحسن فترات حياتك… يخفف عنك ويساعدك”.

وكانت أنجي خوري قد أثارت موجة من التفاعل بعد نشرها فيديوهات وتصريحات ادعت فيها ارتباطها بالشامي وحملها منه، ما تسبب بتصدر اسميهما قوائم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام واضح بين المتابعين بين من اعتبر ما يحدث محاولة لإثارة الجدل، ومن طالب بتوضيح الحقيقة بشكل كامل.

وتحوّلت القضية خلال ساعات إلى واحدة من أكثر المواضيع تداولاً، خصوصاً مع التفاعل الكبير مع رد الشامي، الذي فضّل الرد بطريقة ساخرة وحادة في الوقت نفسه، من دون الدخول في تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاقة أو صحة الادعاءات المتداولة.