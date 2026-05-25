4 آب "الحقيقة الضائعة"
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
الشامي يردّ بقوة على أنجي خوري بعد ادعائها الحمل منه
الشامي يردّ بقوة على أنجي خوري بعد ادعائها الحمل منه
الشامي يردّ بقوة على أنجي خوري بعد ادعائها الحمل منه

2026-05-25 | 06:40
الشامي يردّ بقوة على أنجي خوري بعد ادعائها الحمل منه
الشامي يردّ بقوة على أنجي خوري بعد ادعائها الحمل منه

أشعل الفنان السوري الشامي مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده المباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها أنجي خوري، والتي زعمت خلالها أنها حامل منه، في فيديوهات انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية وأثارت ضجة كبيرة بين المتابعين.

وردّ الشامي على هذه الادعاءات عبر خاصية “الستوري” في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشر مقاطع من الفيديوهات المتداولة، مرفقاً إياها برسائل حملت طابع السخرية والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق أنجي خوري بسبب ما يتم تداوله عنه.

وقال الشامي في إحدى رسائله الساخرة: “شو هالبطل الشامي توأم بفرد مرة”، في إشارة إلى التصريحات التي أثارت الجدل، قبل أن يضيف في رسالة أخرى: “هلق أنا فيني قاضيكي وبهدلك، بس واضح إنك مالك بأحسن فترات حياتك… الله يخفف عنك ويساعدك”.

وكانت أنجي خوري قد أثارت موجة واسعة من التفاعل بعد نشرها فيديوهات وتصريحات ادعت فيها ارتباطها بالشامي وحملها منه، ما تسبب بتصدر اسميهما قوائم الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام واضح بين المتابعين بين من اعتبر ما يحدث محاولة لإثارة الجدل، ومن طالب بتوضيح الحقيقة بشكل كامل.

وتحوّلت القضية خلال ساعات إلى واحدة من أكثر المواضيع تداولاً، خصوصاً مع التفاعل الكبير مع رد الشامي، الذي فضّل الرد بطريقة ساخرة وحادة في الوقت نفسه، من دون الدخول في تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاقة أو صحة الادعاءات المتداولة.

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية
كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية

حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في "مساحة خاصة"
إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه

عادت النجمة العالمية شاكيرا إلى واجهة الجدل مجدداً بعد تصريحات مؤثرة تحدثت فيها عن فترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ظلمة وصعوبة في حياتها الشخصية.

