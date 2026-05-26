أحمد العوضي يحسم الجدل حول زواجه المنتظر

وأكد العوضي في تصريحات صحفية أن قيمة الجائزة بالنسبة له تكمن في أنها تعكس محبة الجمهور وثقته، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لأي فنان يبدأ من دعم المشاهدين ومتابعتهم المستمرة لأعماله.

وأشار إلى أن مسلسل “علي كلاي” شكّل محطة مهمة في مسيرته الفنية، خاصة بعد النجاح الذي حققه خلال موسم دراما رمضان الماضي، لافتًا إلى أن الحفاظ على ثقة الجمهور يبقى الأكبر بالنسبة له في كل عمل جديد.

وكشف العوضي أن التحضيرات بدأت بالفعل لمسلسله الجديد المقرر في رمضان 2027، بالتعاون مع المؤلف محمود حمدان، موضحًا أنه سيواصل تقديم الدراما الشعبية التي أحبها الجمهور، لكن بروح مختلفة وتفاصيل عن أعماله السابقة.

وفي سياق آخر، تحدث العوضي عن حياته الخاصة، مؤكدًا أنه لا يزال متمسكًا بوعده لجمهوره بشأن الزواج، مشيرًا إلى أنه سيعلن الخبر فور حدوثه، تقديرًا للدعم الكبير الذي يتلقاه منهم.

وعلى الصعيد السينمائي، أوضح أن فيلم “شمشون ودليلة” اقترب من انتهاء التصوير، ولم يتبقَّ سوى يومين فقط على الانتهاء الكامل من العمل، معربًا عن حماسه لعرضه خلال موسم الصيف السينمائي المقبل، خاصة أنه يقدم تجربة مختلفة بالنسبة له.

كما كشف عن وجود مشروع فني محتمل يجمعه بالفنان السقا، موضحًا أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة بعد طرحها من أحد المنتجين، في انتظار الاتفاق النهائي على تفاصيل العمل.

واختتم العوضي حديثه بالتأكيد على أن المنافسة الفنية القوية تصب دائمًا في مصلحة الجمهور، لأنها تمنحه أعمالًا متنوعة وتجارب مختلفة، معتبرًا أن الهدف الأساسي لأي فنان هو تقديم محتوى ينجح في كسب محبة المشاهدين.