كريستينا صوايا تبكي على الهواء وتستذكر والدها الراحل في سقف عالي

وشهدت الحلقة مواجهة مباشرة تناولت قضايا حساسة مثل الطلاق، النفقة، الخيانة، والمساكنة، إلى جانب ردود حادة من كريستينا صوايا على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة مواقفها بكل جرأة ومن دون أي تحفظ.







كما تخللت الحلقة لحظات إنسانية مؤثرة، ظهرت خلالها كريستينا صوايا بحالة تأثر كبيرة، ما دفع الجمهور للتفاعل بشكل واسع مع تصريحاتها التي وصفها كثيرون بأنها “الأكثر صراحة” منذ سنوات.

الحلقة سرعان ما تصدرت حديث المتابعين عبر مواقع التواصل، خاصة مع تداول مقاطع قصيرة تضمنت تصريحات وُصفت بالصادمة والجريئة، وسط انقسام كبير بين مؤيد لجرأتها ومنتقد لطريقة طرح بعض المواضيع الحساسة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الحوارات الخاصة التي تعرضها #الجديد، والتي تعتمد على المواجهات المباشرة وطرح الملفات الجدلية مع ضيوفها بأسلوب صريح ومفتوح.