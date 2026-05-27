بالفيديو.. اللحظات الأخيرة في حياة المنشد رأفت عواد قبل وفاته المأساوية

وانتشر عبر منصات مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث.

وفي التفاصيل، وبحسب التقارير الإخبارية الأردنية، توفي رأفت عواد عن عمر ناهز 19 عامًا، إثر حادث سير مروّع وقع في الأردنية عمّان، بعدما فقد السيطرة على المركبة لتصطدم بعمود إنارة على الشارع ، ما أدى إلى تحطمها بالكامل وتحولها إلى كومة من الحديد.

وعلى الفور، هرعت وفرق الإسعاف إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي، وذلك لتحديد السبب الطبي المباشر للوفاة.

وكان آخر ما نشره رأفت عواد صورة تجمعه بوالده من مركز القيادة؛ احتفالًا بحصوله على رخصة القيادة بعد عناء، إذ كتب معلقًا: الحمد لله أخيرا نجحت وأخذت رخصة السواقة بعد معاناة.